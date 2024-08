Ad Assisi una marcia straordinaria per Prima di tutto pace

"Prima di tutto la pace" è il tema che guiderà la Marcia della pace e della fraternità in programma il 21 settembre con partenza da Santa Maria degli Angeli ed arrivo ad Assisi. La Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace parla di una "mobilitazione straordinaria contro la follia bellicista, la corsa al riarmo, tutte le stragi impunite, il cambiamento climatico, l'informazione a senso unico e la censura". "Nella Giornata internazionale della pace promossa dall'Onu - spiegano ancora i promotori della marcia - organizziamo assieme una nuova marcia della pace e della fraternità per difendere il valore primario della pace e ricostruire insieme una coscienza, una cultura e una politica di pace che si esprima attraverso la cura degli altri, dell'umanità e del pianeta". Il programma prevede la mattina del 21 settembre un incontro di riflessione e proposta. Poi la marcia da Santa Maria degli Angeli ad Assisi.

Assisi/Bastia

21/08/2024 16:23

Redazione