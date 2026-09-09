Aeroporto dell'Umbria: nuovo record storico ad agosto

L’Aeroporto Internazionale dell’Umbria – Perugia “San Francesco d’Assisi” chiude il mese di agosto con 85.129 passeggeri, stabilendo un nuovo record storico assoluto di traffico mensile e superando per la prima volta la soglia degli 85 mila passeggeri in un singolo mese. Il risultato supera del 3,5% il precedente primato, stabilito appena un mese prima con gli 82.222 passeggeri di luglio 2026, e registra una crescita del 4,8% rispetto ad agosto 2025, quando erano transitati 81.267 passeggeri. Il nuovo record consolida ulteriormente l’andamento positivo del 2026. Nei primi otto mesi dell’anno lo scalo ha movimentato complessivamente 461.441 passeggeri, il dato più alto mai registrato nello stesso periodo, con una crescita del 5,2% rispetto ai 438.755 passeggeri dei primi otto mesi del 2025. Particolarmente significativo il risultato del traffico internazionale, che ad agosto supera per la prima volta nella storia dello scalo la soglia dei 60 mila passeggeri mensili, raggiungendo quota 60.304, in crescita del 12,1% rispetto allo stesso mese del 2025 e pari al 70,8% del traffico complessivo. Anche considerando i primi otto mesi dell’anno, il segmento internazionale registra una crescita significativa, con 299.888 passeggeri, il 7,7% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Da segnalare inoltre il forte incremento dei passeggeri di aviazione generale e charter, che nel mese di agosto sono stati 849, rispetto ai 442 dello stesso mese del 2025, con una crescita del 92,1%. I risultati di agosto confermano una stagione estiva segnata da una progressione di primati per l’Aeroporto dell’Umbria. A maggio lo scalo aveva superato per la prima volta la soglia dei 70 mila passeggeri mensili, giugno aveva registrato il miglior risultato di sempre per il mese e luglio aveva stabilito il nuovo record assoluto con 82.222 passeggeri. Un primato superato appena un mese più tardi dagli 85.129 passeggeri di agosto. I dati dei primi otto mesi confermano quindi il positivo percorso di crescita dell’Aeroporto Internazionale dell’Umbria e la capacità dello scalo di intercettare una domanda di viaggio sempre più consistente, con un contributo particolarmente significativo del traffico internazionale. “La Regione Umbria supporta la continua crescita dell’Aeroporto ‘San Francesco di Assisi’ – ha affermato la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti – e prosegue nella politica di investimento dello scalo. Con 12 milioni stanziati per il potenziamento tra Fondi FSC e risorse attinte dalla legge sull’ottavo centenario della morte di San Francesco, e con la quota annuale di 4.5 milioni prevista nel bilancio pluriennale per il funzionamento, puntiamo come mai prima d’ora nell’unica infrastruttura di trasporto che possiamo gestire direttamente per uscire dall’isolamento che da troppi anni condiziona il nostro sviluppo”.

Perugia

09/09/2026 15:32

Redazione