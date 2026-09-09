Città di Castello, Luca Secondi non si candiderà per il secondo mandato da sindaco nel 2027: "Motivazioni personali"

Luca Secondi non si ricandiderà per il secondo mandato da sindaco di Città di Castello. L'ufficialità è arrivata dall'attuale primo cittadino tifernate. Queste le sue parole in una nota:

“Ho riferito, ieri sera, in unione comunale del mio partito, il Partito Democratico, la decisione di non rinnovare la disponibilità per una futura candidatura. La mia scelta è unicamente mossa da motivazioni esclusivamente personali. Ringrazio tutta la comunità politica che mi ha sostenuto in questo percorso e rinnovato la fiducia. Un percorso che ha avuto la capacità di completare tutti gli obiettivi prefissati ed addirittura molti altri che si sono aggiunti. E’ visibile la trasformazione in avanti avuta dalla nostra città negli ultimi cinque anni. Completerò il mandato con quell’amore per la città ed i cittadini che mi ha sempre contraddistinto ogni giorno nella mia azione umana ed istituzionale”.

Il nuovo turno elettorale a Città di Castello è previsto nel 2027, con data ancora da stabilire.

Città di Castello/Umbertide

09/09/2026 09:50

Redazione