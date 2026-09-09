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Endurance equestre: doppia convocazione azzurra per il Fuxiateam Orofiock al mondiale Giovani Cavalli

Costanza Laliscia e Federico Valeri tra i cinque azzurri selezionati per Barroca d’Alva.

Arrivano dal Fuxiateam Orofiock due dei cinque binomi che rappresenteranno l’Italia al FEI Endurance World Championship for Young Horses 2026Costanza Laliscia e Federico Valeri sono stati selezionati dallo Chef d’Équipe della Nazionale italiana Carlo Di Battista per l’appuntamento iridato in programma venerdì 11 settembre a Barroca d’Alva, in Portogallo, riservato esclusivamente ai cavalli di 8 anni. Un confronto mondiale di particolare rilievo, che porterà sulla linea di partenza 123 atleti in rappresentanza di 23 nazioni e i migliori giovani cavalli dell’endurance internazionale. La competizione non soltanto mette in palio un titolo iridato, ma rappresenta anche un passaggio importante nel percorso di crescita dei cavalli destinati ad affacciarsi ai massimi livelli della disciplina. Costanza Laliscia sarà in gara con Ines de Callupolo, Federico Valeri con Cursor Agylla. Una femmina e uno stallone purosangue arabi, entrambi nati in Italia nel 2018. Ma a conferire alla trasferta portoghese un significato particolare per il Fuxiateam Orofiock è proprio la presenza di Cursor Agylla, uno stallone in attività, prodotto dell’allevamento del team, che approda al palcoscenico mondiale al termine di un percorso interamente costruito e sviluppato all’interno della realtà umbra. La sua partecipazione rappresenta così la sintesi di un lavoro che va oltre la gara: selezione, allevamento, crescita, preparazione atletica fino alla competizione mondiale costituiscono le tappe di un percorso nel quale programmazione, gestione e continuità sono elementi determinanti per arrivare pronti alla competizione internazionale e fare il proprio ingresso nell’endurance di alto livello. La doppia presenza del Fuxiateam Orofiock nella rappresentativa italiana porta inoltre nella squadra azzurra una parte significativa del lavoro svolto quotidianamente a Italia Endurance Stables & Academy, ad Agello di Magione, Perugia, mettendo al servizio della Nazionale esperienza, preparazione e competenze maturate nell’endurance internazionale. Insieme a Costanza Laliscia e Federico Valeri vestiranno azzurro l’umbra Giulia Bonomi, l’abruzzese Jacopo Di Matteo e la toscana Chiara Salvadori. Cinque binomi provenienti da realtà e territori diversi, chiamati a rappresentare l’Italia in uno degli appuntamenti internazionali più significativi dedicati alle nuove generazioni di cavalli. A Barroca d’Alva l’endurance italiano si prepara così a misurarsi con i migliori giovani cavalli della scena internazionale, in una competizione che metterà alla prova non soltanto la loro condizione atletica e le loro qualità, ma anche il lavoro di allevatori, tecnici e team che ne hanno accompagnato la crescita fino al traguardo mondiale.

Perugia
09/09/2026 11:23
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