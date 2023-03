Alessandro Frate in finale per diventare il miglior Vocalist Man

Il gualdese Alessandro Frate è tra i finalisti dell'ottava edizione dei Dance Music Award per la categoria "Miglior Vocalist Man 2022". Il giovane umbro, on stage meglio noto come AlexF, è rientrato infatti nella top 10 e ha avuto accesso alla nomination finale. Ora se la dovrà vedere con i colleghi provenienti da Sicilia, Lombardia, Emilia Romagna, Calabria, Campania, Toscana, e Lazio. Il Gran Galà di premiazione è in calendario per il 26 marzo a Legnano. Alessandro Frate, pur giovanissimo, ha già una lunga carriera alle spalle, fatta di serate nei più rinomati locali italiani. Per sostenerlo nel rush finale è necessario mandare un SMS al numero 351 62 65 660 digitando il codice 351.

Gubbio/Gualdo Tadino

06/03/2023 17:55

Redazione