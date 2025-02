Appennino Superbike, una formula di abbonamento innovativa

Prende sempre più consistenza il numero degli abbonati all’Appennino Superbike, uno dei pochi circuiti nazionali e di sicuro il più lungo della stagione con ben 13 competizioni in calendario. Merito della formula di abbonamento decisamente conveniente, che propone un costo di 150 euro per partecipare a 7 prove (il minimo per entrare in classifica) se fra queste viene inclusa la prima, la GF Valle dei Vini a Sambuca di Sicilia (AG), altrimenti il prezzo sale a 175 euro. C’è anche un dato innovativo: si possono scegliere le 7 Granfondo da fissare in calendario con la possibilità di sostituire una tappa con un'altra comunicandolo alla segreteria del circuito entro 10 giorni dalla data della prova esclusa. C’è poi la possibilità di estendere l’abbonamento a tutte le prove, acquisendo sempre più punti di bonus ai fini della classifica finale. Ma quali sono le prove del circuito? Si partirà come detto il 9 marzo con la GF Valle dei Vini in terra siciliana, nello stesso mese, ma il 30, appuntamento a Bertinoro (FC) per la GF Terre del Sangiovese. Ad aprile si va in Toscana per la GF del Syrah a Tavarnelle di Cortona (AR). A maggio due eventi: l’1 la GF Vie di Francesco a Pieve Santo Stefano (AR), l’11 la GF Terre dei Varano Offroad a Camerino (MC). L’1 giugno tappa veneta, con la Monselice in Rosa Mtb nel territorio padovano che quest’anno diventa gara internazionale, parte del calendario Uci. Il giro di boa si avrà il 13 luglio, giorno della Martani Superbike a Massa Martana seguita due settimane dopo dalla Marradi Mtb nel fiorentino. Un mese di stacco per tornare in gara il 31 agosto a Morgex-La Salle-Prè Saint Didier (AO) con il Tour des Salasses. Intensissimo settembre: il 14 la Sassorace a Sasso Marconi (BO), il 21 la Rampiconero a Camerano (AN), il 28 la Route50 a Fabriano (AN). Chiusura il 5 ottobre con la Casentino Bike di Bibbiena (AR). A fine circuito un premio speciale per tutti coloro che concluderanno almeno 12 prove del circuito unite alle tappe del Romagna Bike Cup, oppure 11 prove dell’Appennino Superbike insieme a tutte quelle degli altri circuiti targato Contest 360° (Mare&Collina, Romagna Bike Cup, Coppa Romagna).

Perugia

04/02/2025 15:34

Redazione