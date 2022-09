Bartoccini Fortinfissi B2, Meliss Mingaj chiude posto 2

Prosegue la coistruzione del roster della formazione di B2 femminile della School Volley Perugia-Bartoccini Fortinfissi. L'ottavo ingresso è Meliss Mingaj che completa il reparto di posto 2. Per lei una lunga trafila nel settore giovanile della Volley Arno Montevarchi culminata nella convocazione nella rappresentativa toscana per il Trofeo delle Regioni 2019. La diciasettenne schiacciatrice vanta anche una promozione in serie D prima, nell’ultima stagione, del salto in B2 nella Union Volley Jesolo. Un campionato sfortunato che non ha, però, fermato la sua voglia di esserci.

Perugia

01/09/2022 15:41

Redazione