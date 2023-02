Bartoccini-Fortinfissi Perugia: ancora in Lombardia per un altro sabato di gioco

Dopo la settimana di pausa dovuta alla Final-Four di Coppa Italia la Bartoccini-Fortinfissi Perugia si rimette in marcia alla volta di Milano. Ad aspettare le "Magliette Nere" all'Arena di Monza le medaglie d'argento del VeroVolley Milano. La formazione allenata da coach Gaspari in campionato ha riscontrato qualche difficoltà di troppo mentre in Coppa (Champions League ed Italia) ha saputo dire la sua prendendosi prima la rivincita su di una Bergamo resasi colpevole di aver avuto la meglio al tie-break durante nella terza Giornata di Ritorno, per poi continuare bene (e cancellare il ricordo della sconfitta finale contro Conegliano) vincendo in Repubblica Ceca il turno di CEV Champions League che vale anche il primo posto nel girone. Tutto questo carico potrebbe giocare qualche scherzo alla formazione lombarda che però ha un roster ben fornito, perfettamente in grado di fronteggiare periodi di carico intenso come quello che stanno affrontando. Del tutto opposta la situazione per le umbre che grazie alla Coppa hanno potuto lavorare sul proprio gioco anche in virtù del nuovo arrivo, anzi ritorno di Monika Galkowska che in diagonale con Santos saranno la variabile da comprendere per decodificare il gioco di coach Bertini.

Perugia

03/02/2023 17:15

Redazione