Bartoccini-Fortinfissi Perugia: verso Scandicci per il Ritorno dell'ottava Giornata

Dopo la vittoria al tie-break contro Trento di sabato scorso, la Bartoccini-Fortinfissi Perugia si appresta ad affrontare la Savino del Bene Scandicci, la squadra guidata da coach Barbolini è reduce dalla rimonta di ieri in Challenge Cup contro le turche dell’Aydin BBSK (gara anche per loro vinta al tie-break). Dunque due formazioni che hanno dimostrato di essere determinate e di non darsi per vinte troppo facilmente, unica incognita per le padrone di casa quella di aver gestito al meglio il turnover visti i fitti appuntamenti che hanno in agenda le formazioni di alta classifica del nostro campionato. Havelkova e compagne d'altro canto hanno potuto contare su un'intera settimana di allenamento in virtù della gara disputata in anticipo di sabato sera, tempo che sicuramente avrà dato a coach Cristofani ed al suo staff tempo prezioso per preparare al meglio la nuova sfida contro l'attuale terza della classe attualmente a pari punti (45) con Conegliano che rispetto alla formazione toscana ed alla capolista Monza deve recuperare ancora due giornate. Dunque una gara impegnativa che però visti gli ultimi andamenti delle due formazioni non preclude alcun risultato.

Perugia

25/02/2022 14:02

Redazione