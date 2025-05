Basket, a Citta’ di Castello ed Umbertide le Finali nazionali U15 femminili: la pallacanestro giovanile di nuovo protagonista in Umbria. Le partite dal 19 al 25 Maggio

Si accendono i riflettori sulle finali nazionali under 15 femminili. Nella mattinata di oggi mercoledì 14 maggio si è tenuta presso la sala consigliare del Comune di Città di Castello la conferenza stampa di presentazione dell’evento, il quale si svolgerà dal 19 al 25 maggio proprio a Città di Castello e ad Umbertide. Tanti gli illustri ospiti presenti alla conferenza tra cui il sindaco di Città di Castello Luca Secondi, l'assessore allo sport di Città di Castello Riccardo Carletti, l'assessore allo oport di Umbertide Lorenzo Cavedo, il vicesegretario della Federazione Italiana Pallacanestro Graziano Martinelli, il presidente del Comitato Regionale FIP Umbria Gianni Antonelli, il presidente del CONI regionale Aurelio Forcignanò e il direttore Tecnico Nazionale Femminile Roberto Brunamonti. Insieme a loro, anche i responsabili delle società Pallacanestro Tiferno, B.C. Umbertide e Pallacanestro Umbertide Femminile.

Ad aprire le danze, sono stati il sindaco di Città di Castello Luca Secondi e l’assessore allo sport Riccardo Carletti: “Un vero e proprio evento sportivo e non solo che farà della nostra città e del territorio altotiberino un punto di riferimento in grado di accendere i riflettori sugli impianti sportivi e sulle bellezze storico-artistico-culturali che renderanno unico il soggiorno dei giovani atleti e di tutti coloro che a vario livello faranno parte dell’organizzazione. Un sentito grazie - hanno dichiarato - alla Federazione Italiana Pallacanestro, al Coni e agli altri soggetti istituzionali che hanno pensato a Città di Castello per lo svolgimento manifestazione: una città che con orgoglio, numeri alla mano, è da più parti definita la città dello sport, con un tifernate su tre che lo pratica (circa 14.mila su 39mila abitanti) nelle oltre 40 discipline in rappresentanza di 120 società sportive che si distinguono, oltre che per i risultati che raggiungono per i valori etici, di fair play e rispetto delle persone e delle regole e spesso per iniziative di solidarietà sociale. Benvenuti a tutti voi”. A seguire ha preso la parola l’assessore allo sport del Comune di Umbertide Lorenzo Cavedon: “Siamo molto contenti ed è un vero privilegio ospitare questo tipo di manifestazioni. Questo tipo di fiducia, da parte della FIP e del Comitato Regionale, vuol dire che la struttura dei nostri impianti e nello specifico del palazzetto è all’avanguardia per questo tipo di eventi. Ringrazio, quindi, tutte le istituzioni che ci hanno dato questa possibilità”.

Presente in sala anche il vicesegretario della Federazione Italiana Pallacanestro Graziano Martinelli, il quale si è soffermato sulla crescita del movimento a livello nazionale: “Voglio iniziare ringraziando davvero tutti i presenti e le varie istituzioni che si sono dedicate con tutte le forze per permettere lo svolgimento di queste finali. Con la Federazione siamo convinti che quella intrapresa sia la strada giusta e a dimostrarlo c’è la forte crescita di iscritti che abbiamo avuto negli ultimi anni”. Un torneo che sarà una grande opportunità per tutto il territorio umbro, oltre alle località di Umbertide e Città di Castello che sono interessate all’evento: “Un grazie davvero speciale - sottolinea il presidente del Comitato Regionale Umbria Gianni Antonelli - va alle istituzioni. Mi fa molto piacere ricevere i complimenti da parte della Federazione Nazionale, ma questi li voglio girare ai Comuni che ospiteranno il torneo e che hanno dato una grandissima mano per fare in modo che tutto andasse per il verso giusto. Per il territorio e in generale per tutta la nostra regione si tratta di una grande opportunità che ci permetterà di far crescere tutto il movimento”. Un Evento che è stato possibile creare grazie anche alla sinergia tra sport e istituzioni, come ben ribadito da il presidente del CONI regionale Aurelio Forcignanò: “Questo tipo di eventi non nascono per caso. Il comitato sta facendo davvero delle belle cose con tante iniziative. Se tutto questo è stato possibile lo si deve anche alla sinergia che si è venuta a creare e consolidare nel tempo tra il mondo dello sport e le istituzioni e ci auspichiamo che essa possa durare il più a lungo possibile”. A chiudere la conferenza ci ha pensato Roberto Brunamonti, direttore Tecnico Nazionale Femminile, umbro doc e vanto della regione per il ruiolo che ricopre in FIP: “Siamo molto contenti per un evento che vedrà di fronte le sedici migliori squadre d’Italia. Ad esso va aggiunto che in questi giorni le ragazze si giocheranno la possibilità di indossare la maglia della nazionale, il quale è un obiettivo per tutti e tutti gli appassionati che praticano questo sport. Da umbro - ha sottolineato Brunamonti - il fatto che questa manifestazione venga fatta nella mia regione mi fa molto piacere, perché può anche dare una mano a livello turistico, con molta gente che potrà godersi anche le località del nostro bellissimo territorio e le sue località”.

Come detto il torneo si svolgerà nei giorni compresi tra il 19 e il 25 maggio, dove si affronteranno le sedici migliori squadre d’Italia. Ecco le squadre qualificate alla Finale Nazionale Under 15 femminile 2025: Libertas Moncalieri, Basket Femminile Livorno, Bianchi Group Costa, BSL San Lazzaro, San Martino, Firenze BK Academy, Futurosa Forna Trieste, Magnolia BK Campobasso, BK Femminile Milano, Magika Pallacanestro, Club Bk Frascati, Amici Pall. Udinese, Basket Roma, Horus PFP Padova, Umana Reyer Venezia, Sistema Rosa Pordenone. Tutte le gare della Finale Nazionale Under 15 femminile saranno trasmesse in diretta streaming su twitch e youtube italbasket. Statistiche e play by play free sull’App "FIP Stats".

Città di Castello/Umbertide

14/05/2025 17:48

Redazione