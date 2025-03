Bastia Umbra: commette una rapina in Sardegna, ai danni di un anziano, arrestata 34enne dai Carabinieri in Umbria

I Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra hanno dato esecuzione al decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania (SS), nei confronti di una 34enne, di origini tedesche, che, nel Comune di Loiri Porto San Paolo (SS), si era resa responsabile di una rapina aggravata in danno di un anziano 78enne del luogo. La donna, dopo essere riuscita ad adescare l’uomo tramite un’applicazione telefonica, sarebbe stata invitata ad entrare nell’abitazione di quest’ultimo per consumare un pranzo insieme ma, dopo averlo stordito somministrandogli furtivamente un potente psicofarmaco, lo avrebbe rapinato del denaro, telefono cellulare e di una collana in oro. In seguito al risveglio, in stato confusionale, l’anziano veniva accompagnato in ambulanza presso il locale nosocomio, dove veniva riscontrata la presenza di sostanze psicotrope nel sangue. Le immediate indagini condotte dai Carabinieri hanno permesso di individuare la donna responsabile della grave condotta delittuosa tenuta e verificare i suoi spostamenti per lasciare l’isola tramite un’auto imbarcata la stessa sera sul traghetto Olbia-Livorno, unitamente ad un complice. Nei confronti della donna la citata Autorità Giudiziaria di Tempio Pausania (SS) ha emesso il provvedimento di fermo di indiziato di delitto. I Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra, in stretto coordinamento con i colleghi della Stazione di Loiri Porto San Paolo, hanno rintracciato la donna, residente sul posto, per poter procedere all’esecuzione alla suddetta misura, procedendo ad accompagnarla in caserma. Al termine degli accertamenti del caso, i militari hanno proceduto al suo arresto e successiva traduzione presso il Carcere di Perugia Capanne, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Assisi/Bastia

29/03/2025 12:04

Redazione