Skin ADV

Black Angels, primo giorno perugino per Coach Micoli: “Un onore essere qui”

Il nuovo allenatore della Bartoccini MC Restauri ha visitato il Pala Barton Energy e iniziato a conoscere squadra e ambiente. Martedì il primo allenamento in vista della trasferta di Monza.

È iniziata ufficialmente nella giornata di lunedì 5 gennaio l’avventura di Stefano Micoli sulla panchina della Bartoccini MC Restauri Perugia. Il nuovo allenatore è arrivato in città in mattinata e ha subito visitato il Pala Barton Energy, iniziando a prendere confidenza con l’impianto e con l’ambiente che lo accompagnerà in questa nuova sfida sportiva. Bergamasco doc, classe 1967, Micoli è un “nordico” dal profilo solido e dall’esperienza lunghissima nel mondo della pallavolo. Il suo curriculum parla chiaro: una carriera costruita tra club di alto livello e massime serie nazionali, con un percorso che negli ultimi anni lo ha visto protagonista ai vertici della pallavolo femminile italiana, maturando competenze tecniche e gestionali di primissimo piano. 

Perugia
05/01/2026 19:01
Redazione
05/01/2026 17:45 | Attualità
Distretto Alto Chiascio, in servizio la nuova ginecologa a tempo pieno
Nuovo anno, nuova ginecologa. Da oggi, lunedì 5 gennaio 2026, ha preso servizio la dottoressa Eleonora Giulietti chiamat...
Leggi
05/01/2026 09:54 | Costume
Gubbio, presentazione dei Capodieci di San Giorgio per il 2026
Domenica 4 gennaio presso la taverna della Famiglia dei Sangiorgiari si è tenuta la presentazione ufficiale dei due cand...
Leggi
04/01/2026 18:59 | Attualità
Città di Castello, c'è "Adotta un albero di Natale", originale iniziativa dei commercianti del consorzio ProCentro
Adotta un albero di Natale. Originale iniziativa dei commercianti del consorzio ProCentro che invitano i cittadini a par...
Leggi
04/01/2026 18:38 | Politica
Il cordoglio della presidente umbra per la morte di Arnaldo Caprai
La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti e la Giunta esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa d...
Leggi
04/01/2026 18:35 | Attualità
E' morto Arnaldo Caprai, fece conoscere il Sagrantino al mondo
È scomparso all`età di 92 anni Arnaldo Caprai, figura centrale dell`imprenditoria umbra e nazionale, noto soprattutto pe...
Leggi
04/01/2026 16:53 | Attualità
Riconoscimento del Ministero della Salute per l'Ospedale di Perugia
L`Azienda ospedaliera di Perugia ha ricevuto un importante riconoscimento di apprezzamento da parte del Dipartimento del...
Leggi
04/01/2026 16:00 | Attualità
Arriva un milione di euro per l'area della cascata delle Marmore
Per l`area della cascata delle Marmore arriva un milione di euro finalizzato ad avviare la progettazione di un intervent...
Leggi
04/01/2026 15:42 | Cultura
Assisi si prepara all'ottavo centenario del transito di San Francesco
Chiuso il Giubileo, la diocesi di Assisi si prepara all`ottavo centenario del transito di San Francesco. Le celebrazioni...
Leggi
04/01/2026 15:04 | Sport
Black Angels: Stefano Micoli è il nuovo allenatore
Si separano le strade della Bartoccini MC Restauri Perugia e del tecnico Andrea Giovi dopo la sconfitta casalinga con la...
Leggi
04/01/2026 08:54 | Sport
Black Angels ko al Pala Barton Energy: Cuneo passa in tre set
Sabato amaro per la Bartoccini MC Restauri Perugia che cade ancora davanti al proprio pubblico nella serata di sabato 3 ...
Leggi
Utenti online:      521


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv