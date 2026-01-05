Black Angels, primo giorno perugino per Coach Micoli: “Un onore essere qui”

È iniziata ufficialmente nella giornata di lunedì 5 gennaio l’avventura di Stefano Micoli sulla panchina della Bartoccini MC Restauri Perugia. Il nuovo allenatore è arrivato in città in mattinata e ha subito visitato il Pala Barton Energy, iniziando a prendere confidenza con l’impianto e con l’ambiente che lo accompagnerà in questa nuova sfida sportiva. Bergamasco doc, classe 1967, Micoli è un “nordico” dal profilo solido e dall’esperienza lunghissima nel mondo della pallavolo. Il suo curriculum parla chiaro: una carriera costruita tra club di alto livello e massime serie nazionali, con un percorso che negli ultimi anni lo ha visto protagonista ai vertici della pallavolo femminile italiana, maturando competenze tecniche e gestionali di primissimo piano.

