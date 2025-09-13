C.Castello: aperta la 55/a edizione della Mostra nazionale del cavallo

Aperta a Città di Castello la 55/a edizione della mostra nazionale del cavallo che si svolge al parco comunale Alexander Langer. Tra gli intervenuti il sindaco Luca Secondi e la consigliera regionale Letizia Michelini. "La Regione è vicina - ha detto quest'ultima - e guarda con grande interesse a una manifestazione che valorizza l'impegno del governo umbro per sostenere e far crescere il mondo dell'allevamento e le esperienze sportive e sociali legate al cavallo". Tra gli animali - è detto in un comunicato degli organizzatori della mostra - ad attirare l'attenzione del pubblico è stato un esemplare di cavallo agricolo italiano da tiro pesante 11 quintali . La giornata di domenica 14 settembre sarà caratterizzata dalle esibizioni dei centri ippici partecipanti alla manifestazione.

Città di Castello/Umbertide

13/09/2025 15:53

Redazione