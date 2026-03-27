C.Castello: la Polizia incontra gli studenti dell'Istituto “A. Burri”

Personale della Polizia di Stato di Città di Castello ha incontrato gli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, Istituto “A. Burri”, nell’ambito di un’iniziativa di sensibilizzazione dedicata ai temi del bullismo, del cyberbullismo e dell’educazione alla legalità. Nel corso dell’incontro, gli operatori hanno affrontato con i ragazzi argomenti particolarmente attuali e vicini alla loro quotidianità, soffermandosi sui comportamenti corretti da adottare nei rapporti interpersonali, sull’uso consapevole dei social network e degli strumenti digitali, nonché sulle conseguenze, anche giuridiche, di condotte offensive, vessatorie o denigratorie poste in essere in presenza o attraverso la Rete. Con esempi concreti, momenti di confronto diretto e il coinvolgimento attivo degli studenti, l’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi connessi a fenomeni di prevaricazione e aggressività, valorizzando al contempo il rispetto reciproco, l’empatia e il senso di responsabilità individuale. Gli incontri nelle scuole si inseriscono nel più ampio impegno della Polizia di Stato volto a rafforzare il dialogo con le giovani generazioni, nella consapevolezza che la prevenzione rappresenti uno strumento fondamentale per contrastare fenomeni che possono incidere profondamente sul benessere e sulla crescita dei ragazzi. Parlare con gli studenti di bullismo e cyberbullismo significa, infatti, fornire loro strumenti concreti per riconoscere comportamenti sbagliati, chiedere aiuto tempestivamente e comprendere che anche nel mondo digitale valgono le stesse regole di rispetto e tutela della persona che devono orientare la convivenza civile. L’iniziativa conferma l’attenzione della Polizia di Stato verso il mondo della scuola, considerato luogo privilegiato di formazione, ascolto e prevenzione, nel quale promuovere una cultura della legalità fondata sul rispetto degli altri, sull’uso responsabile della tecnologia e sulla fiducia nelle istituzioni.

Città di Castello/Umbertide

27/03/2026 14:02

Redazione