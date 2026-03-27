Skin ADV

C.Castello: la Polizia incontra gli studenti dell'Istituto “A. Burri”

Focus su bullismo e cyberbullismo.

Personale della Polizia di Stato di Città di Castello ha incontrato gli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, Istituto “A. Burri”, nell’ambito di un’iniziativa di sensibilizzazione dedicata ai temi del bullismo, del cyberbullismo e dell’educazione alla legalità. Nel corso dell’incontro, gli operatori hanno affrontato con i ragazzi argomenti particolarmente attuali e vicini alla loro quotidianità, soffermandosi sui comportamenti corretti da adottare nei rapporti interpersonali, sull’uso consapevole dei social network e degli strumenti digitali, nonché sulle conseguenze, anche giuridiche, di condotte offensive, vessatorie o denigratorie poste in essere in presenza o attraverso la Rete. Con esempi concreti, momenti di confronto diretto e il coinvolgimento attivo degli studenti, l’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi connessi a fenomeni di prevaricazione e aggressività, valorizzando al contempo il rispetto reciproco, l’empatia e il senso di responsabilità individuale. Gli incontri nelle scuole si inseriscono nel più ampio impegno della Polizia di Stato volto a rafforzare il dialogo con le giovani generazioni, nella consapevolezza che la prevenzione rappresenti uno strumento fondamentale per contrastare fenomeni che possono incidere profondamente sul benessere e sulla crescita dei ragazzi. Parlare con gli studenti di bullismo e cyberbullismo significa, infatti, fornire loro strumenti concreti per riconoscere comportamenti sbagliati, chiedere aiuto tempestivamente e comprendere che anche nel mondo digitale valgono le stesse regole di rispetto e tutela della persona che devono orientare la convivenza civile. L’iniziativa conferma l’attenzione della Polizia di Stato verso il mondo della scuola, considerato luogo privilegiato di formazione, ascolto e prevenzione, nel quale promuovere una cultura della legalità fondata sul rispetto degli altri, sull’uso responsabile della tecnologia e sulla fiducia nelle istituzioni.

Città di Castello/Umbertide
27/03/2026 14:02
Redazione
27/03/2026 13:25 | Cronaca
Assisi: arrestato 60enne per il reato di maltrattamenti in famiglia
Personale della Polizia di Stato di Assisi, intervenuto in un’abitazione della città a seguito di chiamata al Numero Uni...
Leggi
27/03/2026 12:50 | Sport
Umbertide protagonista dello sport giovanile
Questa mattina, venerdì 27 marzo, presso il campo sportivo Usu, Umbertide ha ospitato la finale regionale di Tag Rugby d...
Leggi
27/03/2026 12:44 | Costume
Torna l'ora legale: lancette avanti di un'ora
Lancette avanti di un`ora nella notte tra sabato e domenica: alle 02.00 di domenica 29 marzo scatta infatti l`ora legale...
Leggi
27/03/2026 11:47 | Cronaca
Gubbio: denunciati 28enne padovano e 25enne ravennate responsabili di furto in abitazione e di simulazione di reato e favoreggiamento personale
I Carabinieri della Stazione di Fossato di Vico, al termine di approfondite indagini, hanno deferito in stato di libertà...
Leggi
26/03/2026 20:06 | Cronaca
Freddo e neve, colpo di coda dell'inverno sull'Umbria
Ancora neve mista a pioggia in diverse zone dell`Umbria. Con le temperature che si mantengono piuttosto basse e vicine a...
Leggi
26/03/2026 18:29 | Attualità
Ricostruzione in Umbria: approvati interventi chiave e nuovi fondi per le opere pubbliche
Prosegue il piano di rilancio per l`Umbria, colpita dagli eventi sismici del 2016 e 2023. La Cabina di coordinamento sis...
Leggi
26/03/2026 18:11 | Attualità
Tar sospende dimensionamento scolastico per Città di Castello
Il Tar dell`Umbria ha disposto la sospensiva degli effetti per Città di Castello del provvedimento riguardante il dimens...
Leggi
26/03/2026 18:00 | Politica
Dall'Europa quasi 38 milioni per l'Umbria
L`Umbria torna protagonista con risultati concreti e risorse importanti. Dalla revisione intermedia della politica di co...
Leggi
26/03/2026 17:08 | Attualità
Ricostruzione post sisma, nuove ordinanze per Cascia: interventi per oltre 16 milioni di euro
Un altro passo concreto nel percorso di ricostruzione di Cascia e delle sue frazioni. Nella mattinata odierna, durante l...
Leggi
26/03/2026 16:04 | Cronaca
Perugia: sorpreso con la droga in macchina, 25enne albanese arrestato dai Carabinieri
I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia hanno arrestato, in flagranza di reato, un 25enne di ...
Leggi
Utenti online:      250


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv