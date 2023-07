C.Castello: truffa sul web, due persone deferite all'autorità giudiziaria

I Carabinieri della Stazione di Città di Castello, a conclusione di un’attività di indagine svolta nelle scorse settimane, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica due persone che si sarebbero rese responsabili di truffa aggravata in concorso. I due uomini, un 45enne ed un 46enne, entrambi italiani e da anni residenti in Veneto, secondo le risultanze investigative avrebbero contattato attraverso un sito di vendite online una 28enne di Città di Castello, che tramite il portale aveva messo in vendita la propria autovettura. Stabilito il prezzo, i due convincevano la 28enne ad effettuare due bonifici bancari in due distinte carte Postepay per un totale di € 900, importo che a dire dei due truffatori sarebbe servito per dare loro la possibilità di accedere ad una somma di denaro, per poi saldare la compravendita restituendo anche il denaro versato dall’ignara vittima. I due uomini, una volta ricevuto il denaro, hanno però fatto perdere le proprie tracce senza concludere l’affare e alla 28enne non è rimasto che rivolgersi ai Carabinieri per denunciare quando l’accaduto. I militari dell’Arma, in poco tempo sono riusciti ad individuare i due presunti truffatori, pluripregiudicati con precedenti specifici, deferendoli in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per l’ipotesi di reato di truffa aggravata in concorso.

Città di Castello/Umbertide

16/07/2023 10:59

Redazione