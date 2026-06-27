CDCinema: parte il 5 Luglio la 17esima edizione. 14 le proiezioni, numerosi gli ospiti e serata speciale dedicata ai cortometraggi

Presentata questa mattina, nel chiostro della Biblioteca Comunale Carducci di Città di Castello, la XVII edizione della rassegna cinematografica CdCinema. Al via domenica 5 luglio e che anche quest’anno proporrà un ricco ed interessante cartellone, per un totale di 13 proiezioni, presso la storica location del Cortile di Santa Cecilia a Città di Castello, più una proiezione speciale in piazza Matteotti in collaborazione con Libreria Paci La Tifernate. Come da tradizione, la rassegna si propone di offrire una selezione accurata dei migliori titoli del-la stagione: opere prime, film d’autore, pellicole premiate nei grandi festival e piccoli gioielli del cinema indipendente che raramente trovano spazio nelle sale delle città di provincia. Fin dalla prima edizione, il Cortile di Santa Cecilia, nel pieno centro storico della città, è il palcoscenico na-turale della rassegna. Uno spazio che unisce funzionalità e centralità, permettendo agli spettatori di immergersi nel fascino rinascimentale del centro tifernate, tra storia, arte e cultura. Le proie-zioni, tutte programmate nella tradizionale location, proseguiranno fino al 26 luglio.

L’evento, guidato dal Presidente Paolo Montanucci e dai suoi volontari, è realizzato anche grazie al contributo e patrocinio del Comune di Città di Castello, dell’Assemblea Regionale dell’Umbria e da quest’anno anche della Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello. Si rinnova e si consolida la collaborazione di Alessandro Boschi, giornalista, critico cinematografico, conduttore della trasmissione Hollywood Party su Rai Radio3, presente alla conferenza stampa. “CDCinema c’ha abituati ormai, edizione dopo edizione, a proposte di notevole livello culturale ed interesse. Il ricco cartellone della XVII edizione si articola fra film e opere d’autore note al grande pubblico e riferimenti locali che esaltano i talenti che la nostra comunità racchiude anche nel settore cinematografico e teatrale. La location splendida e suggestiva del Cortile di Santa Cecilia infine, rendono davvero unica questa rassegna su cui il Comune ha sempre creduto fin dalla sua origine”, hanno dichiarato il Sindaco Luca Secondi e l’Assessore alla cultura Michela Botteghi.

Punto forte della rassegna è l’immancabile Concorso “Opere Prime e Seconde”, attesissimo dagli spettatori più curiosi e appassionati. Questa sezione offre la possibilità di scoprire nuovi registi e talenti emergenti del panorama cinematografico italiano, spesso alla loro prima esperienza dietro la macchina da presa. Una vera occasione per vedere film che spesso difficilmente raggiungono i circuiti tradizionali. Ciò che rende unico questo concorso è il coinvolgimento diretto del pubblico, chiamato ad assegnare un punteggio ai film in gara e a condividere opinioni e riflessioni tramite una scheda consegnata all’ingresso. Anche quest’anno, grazie al contributo di Gala Supermercati, presente in conferenza stampa l’amministratore delegato del gruppo William Camilletti, tutti gli ingressi a queste serate, denominate Serate di Gala, saranno a biglietto gratuito. I 5 film in concorso verranno giudicati dai presenti in arena i quali decreteranno il vincitore attraverso l’espressione delle proprie preferenze; il film vincitore verrà svelato e premiato domenica 26 luglio, prima della proiezione del film in programma. Le proiezioni delle opere prime e seconde partiranno lunedì 6 luglio quando sarà ospite dell’arena di CdCinema il giovanissimo regista e attore Alberto Palmiero per presentare la sua opera prima “Tienimi presente” che racconta la delusione di un regista che lascia Roma per tornare in provincia convinto che il cinema non abbia più nulla da offrirgli.

Martedì 7 sarà la volta di “La vita da grandi” che racconta la storia di Irene costretta a tornare nella sua città natale, Rimini, per prendersi cura del fratello maggiore Omar, un ragazzo autistico. Giovedì 9 luglio il Cortile Santa Cecilia ospiterà il noto attore di cinema e fiction tv Roberto Citran per presentare “Le città di pianura”, pellicola che ha conquistato ben otto David di Donatello, un road movie ambientato nel Veneto rurale, incentrato sui temi dell'amicizia, dell'alcol e dell'architettura. Lunedì 13 sarà ospite l’attrice Monica Nappo (un ritorno a Città di Castello dopo l’edizione 2023 con il film “Amanda) per la proiezione di “Breve storia d’amore” che racconta la storia di quattro personaggi i cui destini collidono in uno strano intreccio di relazioni e tradimenti. Mercoledì 15 luglio è prevista l’ultima serata delle opere prime con il film “Gioia mia” che racconta la storia e la complicità che si creerà tra Nico e l’anziana zia siciliana.

“CdCinema è una realtà che negli anni ha saputo consolidarsi grazie a una proposta coerente e a un forte legame con la città. La qualità della programmazione, l’attenzione ai nuovi autori e lo spazio riservato alle produzioni del territorio rendono questa rassegna un appuntamento atteso e riconosciuto. Iniziative come questa dimostrano che la cultura cresce quando si costruiscono occasioni di incontro tra persone ed esperienze diverse. Un ringraziamento va agli organizzatori e ai volontari che continuano a portare avanti questo progetto con impegno e continuità” queste le parole della consigliera regionale Letizia Michelini.

Nella serata finale del 26 luglio, dopo la premiazione dell’opera prima e seconda vincitrice, sarà proiettato il film “Fuori la verità” di Davide Minnella con Claudio Amendola, Claudia Gerini e Clau-dia Pandolfi. Il film è stato sceneggiato, tra gli altri, dalla tifernate Elena Giogli, già nota per il pluripremiato documentario su Dino Marinelli, “Il custode della memoria”, è stata candidata ai Nastri d’Argento come miglior sceneggiatura. La Giogli sarà presente al Cortile Santa Cecilia per presentare alla sua città natale il film che nello scorso autunno non è stato distribuito nei piccoli centri come Città di Castello. Giovedì 23 luglio verrà riproposto anche la cosiddetta proiezione a sorpresa: un titolo dell’edizione 2026 resterà segreto fino all’inizio della proiezione e verrà quindi svelato direttamente in arena. Un appuntamento speciale, una proiezione accuratamente scelta, un'esperienza tutta da scoprire, dopo l’esperienza del 2024. Dopo il grande successo dello scorso anno ritorna, venerdì 24 luglio, la serata dedicata ai cortome-traggi girati in Altotevere o legati a registi del territorio. “Corti di CdCinema” sarà un’occasione speciale per dare voce a giovani emergenti che, con passione e creatività, hanno qualcosa da rac-contare attraverso le immagini. Diversi saranno i generi affrontati, gli stili e gli approcci ma tutti davvero interessanti. Durante la serata, i registi e gli interpreti saranno presenti per dialogare con il pubblico, raccontare il processo creativo e condividere visioni. I corti che verranno proiettati sono “In the club” di Lorenzo Lombardi Nicola Santi Amantini realizzato in collaborazione con il Polo Tecnico Franchetti-Salviani di Città di Castello, “Cellophane” di Luca Pasqui realizzato in sole 48 ore, in anteprima per l’Altotevere “Tiber” realizzato da Stella Bossari, figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback, e in fine “The dam” l’attesissimo corto del tifernate Giovanni Pierangeli (ma-ster in regia presso la Polish National Film School) che con i suoi cortometraggi proiettati in numerosi festival cinematografici internazionali in tutto il mondo ha raccolto numerosi premi importanti. Infine, da segnalare l’Importante collaborazione con la Libreria Paci La Tifernate per una serata speciale intitolata “Comiche in piazza. Mercoledì 22 luglio, in Piazza Matteotti, di fronte alla storica libreria, saranno proiettate una serie di comiche in vetrina proprio come accadeva negli anni ’50, una serata di cinema all'aperto come organizzava in quegli anni Giuseppe Paci: i corti di Stanlio e Ollio (o “Cric e Croc”, come venivano chiamati allora), di Charlot e corti di animazione per i più piccoli. L’evento rientra nei festeggiamenti del centenario della libreria, in piazza dal 1926. Ingresso gratuito. In chiusura di conferenza il presidente di CdCinema Paolo Montanucci ha dichiarato: “Siamo entu-siasti di inaugurare questa nuova stagione dopo il grande successo registrato nella passata edi-zione. Il nostro obiettivo, quest’anno più che mai, è quello di continuare a soddisfare e coinvolgere il pubblico di CdCinema, che rappresenta la vera linfa vitale di questa manifestazione e il motore che ci spinge a migliorarci costantemente. Parallelamente - continua Montanucci - prosegue con impegno la nostra attività di valorizzazione dei tanti artisti che vivono e operano in Umbria e, in particolare, nella nostra città. Crediamo for-temente nel talento del territorio e riteniamo fondamentale offrire visibilità e opportunità a chi contribuisce ad arricchire il panorama culturale locale”.

Città di Castello/Umbertide

27/06/2026 14:23

Redazione