Castelluccio di Norcia immersa in un mare di nebbia che avvolge il Pian Grande

Castelluccio di Norcia che spunta dal mare di nebbia che avvolge il Pian Grande è uno degli spettacoli naturali più incredibili che offrono i monti Sibillini a cavallo tra Umbria e Marche. Il cielo terso ad alta quota e la fitta nebbia sull' altopiano regalano emozioni ai tanti visitatori che hanno raggiunto la "perla" dell' Appennino, nota per la meravigliosa fioritura estiva e, purtroppo, per essere uno dei borghi rasi al suolo dai terremoti del 2016. A fare da cornice al fenomeno nebbioso è la neve che ancora insiste sulle montagne e in particolare sul Vettore. In questo periodo Castelluccio è preso d' assalto proprio dagli amanti della neve e delle ciaspolate.

Perugia

06/02/2022 13:28

Redazione