Coldiretti, in Umbria milioni di euro di danni dai cinghiali

In Umbria con una popolazione stimata di circa 150mila cinghiali, la situazione "è drammatica sul fronte seminativi (specie per mais e girasole), ma anche su oliveti e vigneti (dove sono consistenti anche i danni da capriolo), con milioni di euro di danni ogni anno": è l'allarme lanciato dalla Coldiretti che ha organizzato 96 Assemblee in contemporanea su tutto il territorio nazionale, con la partecipazione record di oltre 50mila agricoltori. Coldiretti ha parlato in generale di "fauna selvatica "incontrollata", soprattutto con i 2,3 milioni di cinghiali presenti in Italia che rappresentano il pericolo maggiore, che ha causato solo nell'ultimo anno danni all' agricoltura italiana per circa 200 milioni di euro, con campi coltivati rasi letteralmente al suolo. La Puglia, con oltre 30 milioni di danni stimati e 250mila cinghiali, e la Toscana con oltre 20 milioni di danni denunciati, di cui l'80% a causa dei 200mila cinghiali, sono le regioni più colpite.

Perugia

30/04/2024 14:23

Redazione