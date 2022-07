Contessa e Flaminia, summit dei Comuni di Gubbio, Fano e Cantiano. Obiettivo: valorizzare queste arterie ed eliminare i disagi

Fare il punto sulla viabilità di collegamento tra Umbria e Marche nell'area nord est della regione mbra, ovvero affrontare il tema degli interventi necessari e quelli già progettati per le statali Contessa e Flaminia.

E' il punto oggetto di un incontro con la stampa atteso lunedì 1 agosto alle ore 12 presso il Municipio di Cantiano, alla presenza oltre che del sindaco locale, anche dei primi cittadini di Gubbio e Fano.

Contessa e Flaminia rappresentano, oltre che due arterie storiche del territorio che dall'Appennino di nord est dell'Umbria guarda al mare, anche importanti assi di penetramento turistico e commerciale; qui passa gran parte del traffico diretto verso l'area pesarese e nord Italia per collegarsi alle grandi arterie autostradali, ma rappresenta anche il naturale corridoio da e per il mare che collega quei territori un tempo uniti sotto il Ducato dei Montefeltro.

I lavori sulla statale Contessa, in particolare, preoccupano la comunità umbra ed eugubina in particolare per la previsione di un allargamento, nei prossimi mesi, del cantiere di consolidamento dei viadotti che porterà presumibili ulteriori disagi ai mezzi quotidianamente in transito.

Gubbio/Gualdo Tadino

28/07/2022 12:07

Redazione