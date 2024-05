Contessa, una porta tra terra e mare: nuovo programma di rilancio della strada statale 452

Si chiama “Contessa: una porta tra terra e mare” ed è il programma di marketing territoriale messo a punto da Confcommercio Marche Nord e Confcommercio Umbria – Gubbio, che sarà realizzato grazie al contributo del Comune di Gubbio, dell’assessorato regionale al turismo dell’Umbria e della Camera di commercio dell’Umbria, per valorizzare le aree attraversate dalla SS 452, più nota come Strada della Contessa. Dopo la chiusura dell'arteria, ora la necessità, con la stagione estiva alle porte, di un progetto di rilancio del territorio, in questo caso improntato alla logica del turismo esperienziale e articolato in tre filoni fondamentali legati alla storia e alla cultura dei territori confinanti delle due regioni: enogastronomico, storico-rinascimentale e archeologico. Il programma verrà presentato a Roma il prossimo 4 giugno.

Gubbio/Gualdo Tadino

31/05/2024 12:48

Redazione