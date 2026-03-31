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Da giallo ad arancione l'allerta per il vento nelle aree dell'Umbria appenninica

Stesso livello anche per il rischio neve nel settore più sud-orientale della regione.

Passa da giallo ad arancione l'allerta meteo per il vento nelle aree dell'Umbria a ridosso dell'Appennino che segna il confine con le Marche. Stesso livello anche per il rischio neve nell'area Chiani-Paglia, i settori sud-orientali. Lo indica il sito della Protezione civile dell'Umbria. Per il primo giorno di aprile, le previsioni indicano maltempo fin dal mattino con precipitazioni sparse lungo l'Appennino, più intense sui versanti orientali e ed in area Sibillini, con possibili "accumuli significativi". La quota neve viene data a 600-800 metri, sempre sul sito della Protezione civile, in lieve rialzo a fine giornata ma con possibili disagi lungo tutti valichi appenninici. I venti sono attesi da forti a burrasca con rinforzi ulteriori sui settori appenninici fino a burrasca forte o tempesta. Temperature in ulteriore sensibile calo le massime; stazionarie le minime.

Perugia
31/03/2026 17:09
Redazione
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