Regione Umbria, 'massima prudenza' per l'allerta meteo

"Invitiamo tutti i cittadini alla massima e costante prudenza nelle prossime ore, il sistema regionale di protezione civile regionale è, come sempre, pienamente operativo e pronto a intervenire per ogni informazione e in caso di necessità": è quanto afferma la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, in relazione all'avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dal Dipartimento della Protezione civile e trasmesso anche alle Prefetture. Con specifico rischio di precipitazioni nevose e vento che interessa anche l'Umbria. L'avviso segnala l'arrivo già dal pomeriggio del 31 marzo di una perturbazione caratterizzata da correnti fredde dai Balcani, con fenomeni diffusi e persistenti accompagnati da intensa ventilazione. Per il territorio umbro il quadro indicato riguarda in particolare in serata nevicate sparse al di sopra dei 600 metri sui settori sud-orientali dell'Umbria, area nella quale ricade anche la Valnerina, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti. Secondo il bollettino, da mercoledì primo aprile, e per le successive 18-24 ore - si legge in una nota diffusa dall'ufficio stampa della Giunta regionale -, è inoltre previsto il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali anche sull'Umbria. E con nevicate oltre gli 800 metri, sempre in Valnerina, nella zona dei Sibillini, al confine con le Marche. "La nostra macchina organizzativa di protezione civile - ha annunciato Proietti - è allertata e, come sempre, in campo con il monitoraggio meteo costante delle aree più esposte, a partire dalla Valnerina e dalle zone appenniniche, il coordinamento con le Prefetture, le Province, i Comuni e tutte le strutture operative". La Regione Umbria ha invitato i cittadini a seguire gli aggiornamenti ufficiali "con la massima attenzione e ad adottare comportamenti prudenti, in particolare negli spostamenti verso le aree montane e interne, dove l'avviso meteo segnala possibili criticità legate a neve e vento forte". Il quadro resta in evoluzione e sarà costantemente seguito dal sistema regionale di protezione civile. Tutte le informazioni sono presenti sul sito https://cfumbria.regione.umbria.it.

Perugia

31/03/2026 16:39

Redazione