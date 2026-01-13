Skin ADV

Dieci rotte sull'aeroporto dell'Umbria per l'estate di Ryanair

Previsti un totale di 80 voli settimanali.

Ryanair ha annunciato le dieci rotte per l'estate 2026 che saranno operative presso l'aeroporto di Perugia. I collegamenti saranno da e per Barcellona, Brindisi, Cagliari, Bruxelles Charleroi, Catania, Cracovia, Malta, Bucarest, Palermo e Londra Stansted, per un totale di 80 voli settimanali. Ryanair - ricorda la società di gestione dello scalo - opera da e per Perugia da 19 anni con oltre 3,5 milioni di passeggeri trasportati. Fabrizio Francioni, head of communications Italy Ryanair, ha sottolineato il "continuo impegno della compagnia aerea nei confronti di Perugia e della regione Umbria". "Per incrementare ulteriormente il traffico e il turismo in Italia - ha aggiunto -, Ryanair invita il Governo italiano e le Regioni ad abolire l'addizionale comunale in tutti gli aeroporti italiani, così come hanno già fatto con successo Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia ed Emilia-Romagna, sbloccando una crescita trasformativa di Ryanair. Se l'addizionale comunale venisse abolita in tutte le regioni, Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, portando il traffico a 80 milioni di passeggeri all'anno, oltre 250 nuove rotte e 15.000 nuovi posti di lavoro nelle Regioni italiane". "Il consolidato rapporto tra Ryanair e l'aeroporto dell'Umbria si rafforza ulteriormente con una programmazione estiva 2026 di assoluto rilievo" ha sottolineato Umberto Solimeno, direttore generale dell'Aeroporto dell'Umbria. "Oltre alla conferma dell'intero network - ha proseguito -, gli incrementi di frequenze su alcune destinazioni rappresentano un elemento concreto di crescita, in grado di offrire servizi aggiuntivi ai passeggeri e di generare nuovo traffico. Una programmazione che testimonia la fiducia del vettore nel nostro scalo e nel potenziale del territorio, contribuendo allo sviluppo della connettività e dell'attrattività dell'Umbria e del centro Italia".

