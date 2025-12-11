Skin ADV

Due primi posti per lo scrittore gualdese Luca Fazi

L’autore di Gualdo Tadino, infatti, è risultato vincitore assoluto a Matera nel Concorso letterario “Lo Spirito del Natale” e nel Premio nazionale “Il Fondaco di Casalnuovo”.

Due primi posti per lo scrittore gualdese Luca Fazi. L’autore di Gualdo Tadino, infatti, è risultato vincitore assoluto a Matera nel Concorso letterario “Lo Spirito del Natale” e nel Premio nazionale “Il Fondaco di Casalnuovo”, quest’ultimo organizzato a Cittanova in provincia di Reggio Calabria. Il successo nell’evento culturale calabrese è arrivato con l’opera “Nel grande giardino”, un racconto capace di ottenere il decimo podio nelle undici volte in cui è stato messo in gara e ispirato alla tragica vicenda della Terra dei Fuochi.

11/12/2025 14:05
Redazione
