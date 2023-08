Ecosuntek scommette sul mercato libero dell'energia: firmati due accordi per acquisire il 44,75% di + Energia. L'ad Minelli: "Tassello strategico per crescere".

Consolida la sua posizione di venditore di energia elettrica ai clienti finali – ruolo sinora assolto in maniera marginale – il gruppo Ecosuntek di Gualdo Tadino che con la sua controllata Eco Trade ha firmato due accordi preliminari che, se andranno a buon fine, consentiranno all'azienda gualdese, attiva nella produzione e dispacciamento di energia, di acquisire il 44,75% delle quote azionarie di + Energia Spa, impresa che da circa 15 anni opera nel libero mercato della vendita al cliente finale di energia elettrica,

L'operazione, che attualmente attende i tempi tecnici a disposizione degli altri soci di + Energia i quali possono avanzare dirittto di prelazione sulle quote azionarie, è strategica per Ecosuntek che, in vista della prossima completa liberalizzazione del mercato elettrico, intende potenziare l'ultimo tassello della catena, ovvero quello di rivenditore di energia. Oggi, infatti, il Gruppo Ecosuntek svolge principalmente attività di produzione di energia e di dispacciamento della stessa (ed anche del gas) e solo in piccola parte di vendita ai clienti finali. Con l’acquisizione della partecipazione di + Energia si verranno a creare molte sinergie grazie all’intero controllo della filiera energetica (produzione, dispacciamento, vendita ai clienti finali).

Per l'amministratore delegato Matteo Minelli si tratta di un'operazione che aggiunge un tassello strategico al futuro del gruppo con possibilità di crescere in modo significativo nel campo energetico . +Energia, infatti, di cui Minelli va ad acquisire il 44,75 % di quote, è riuscita negli anni a costruirsi una clientela, domestica ed aziendale, partendo dal Centro Italia, espandendosi in tutto il resto del territorio nazionale. La società ha aperto varie sedi commerciali operative: Roma, Milano, Bologna, Civitanova Marche, Avellino e Pescara. A queste vanno affiancate le sedi dei business partners di +Energia che operano nelle principali città italiane e la sede centrale dell’azienda in Umbria . L'attuale socio di maggioranza è Sergio Marinangeli, presidente di +Energia, che detiene il 46,77 % della quote azionarie.

In termini economici, la Eco Trade di Matteo Minelli ha firmato un accordo per l'acquisizione del pacchetto di minoranza ad un prezzo complessivo di oltre 21 milioni di euro. Ad oggi è stata corrisposta una somma pari a 1 milione e 250 mila euro a titolo di caparra confirmatoria. L'operazione dovrebbe concludersi entro il 2023.

Gubbio/Gualdo Tadino

10/08/2023 08:47

Redazione