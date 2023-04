Endurance: Costanza Laliscia grande protagonista a Castellaneta Marina: una vittoria, un terzo posto e un premio Best Condition

L’edizione 2023 della gara internazionale “Al Gawsit Endurance Cup”, andata in scena lo scorso fine settimana a Castellaneta Marina (TA) in Puglia, verrà ricordata anche e soprattutto per le formidabili performance della scuderia di Italia Endurance Stables & Academy di Agello di Magione nelle due gare internazionali CEI2* e CEI3*. Protagonista la punta di diamante della scuderia, Costanza Laliscia, che ha compiuto una duplice prova di “resistenza” portando a termine ben 280 km in sole 36 ore: 120 km nella giornata di sabato 22 aprile, coronati dalla vittoria e dal premio Best Condition, e 160 km domenica 23 aprile che le hanno valso il terzo gradino del podio. Il sabato, nella CEI2* sui 120 km, in sella ad una strepitosa Cadzya du Barthas, femmina di purosangue arabo nata in Francia nel 2012, l’amazzone del Fuxiateam ha condotto una gara sempre in testa vincendo ad una media di 18,113 km/h e segnando l’ultimo giro più veloce di tutta la competizione ad una media di 20,961 km/h. Il distacco di 2’30’’ dal primo cavaliere, alla ripartenza dell’ultimo giro di 20 km, è stato subito colmato in pochi chilometri per poi concludere e tagliare il traguardo al primo posto dopo una fantastica volata finale. Cadzya du Barthas ha dato prova delle sue ottime qualità concludendo la 120 km in perfette condizioni fisiche, confermate dall’assegnazione del premio Best Condition da parte della Commissione veterinaria. Il giorno successivo, Costanza e Assim du Barthas, castrone purosangue arabo del 2010, si sono misurati nella CEI3*, la categoria massima dei 160 km. A confronto con cavalli di alta qualità, il binomio della scuderia della presidente Simona Zucchetta ha portato a termine una magnifica gara centrando un ottimo terzo posto ad una media finale di 16,552 km/h con un ultimo giro veloce a 18,630 km/h. Applausi da parte di tutto lo staff del Fuxiateam per le eccezionali prestazioni a Castellaneta Marina, risultato del costante e proficuo lavoro svolto quotidianamente a Italia Endurance Stables & Academy.

Gubbio/Gualdo Tadino

26/04/2023 11:46

Redazione