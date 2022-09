Enduro, successo per il 5° Trofeo Umbria organizzato dal Motoclub Norcia

Oltre 150 partecipanti per la 5° edizione del trofeo delle regioni Enduro UISP Memorial 'Michale Salvi', organizzato dal Motoclub Norcia, con il patrocinio del Comune di Norcia. Sei regioni partecipanti: Umbria, Marche, Veneto, Sardegna, Toscana ed Emilia Romagna, suddivisi in squadre regionali e team per un indotto che ha mosso circa un migliaio di persone, tra i team presenti e l'organizzazione. “Siamo lieti di aver ospitato e patrocinato questo evento. L'Enduro è uno sport fatto di passione e molto sacrificio. Sono circa 50 i ragazzi che a Norcia si sono avvicinati a questo mondo e che contribuiscono all'organizzazione di quella che ormai è la tradizione del Trofeo Umbria”, ha detto il vice sindaco. "Ringraziamo ancora una volta il Motoclub Norcia, associazione che conta oltre cinquanta iscritti che ci sta abituando ad eventi di questo genere. Un ringraziamento particolare alla UISP e al responsabile nazionale enduro Stefano Moretti” ha detto l' Assessore allo Sport.

Perugia

12/09/2022 16:04

Redazione