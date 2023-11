FI: al via stagione congressuale, sabato il primo a Perugia

Si apre la stagione congressuale di Forza Italia. A dare il via, la città di Perugia - sabato 25 novembre - che ospiterà il primo congresso provinciale, alle 09:30, presso il ParK Hotel in via A. Volta, 1, a Ponte San Giovanni. In questa occasione, sarà presente il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, che ha impresso una importante accelerazione per l'avvio della stagione, nel segno della democrazia e della partecipazione. E' quanto si legge in una nota del partito. Saranno coinvolti per dare il loro contributo, gli iscritti e i dirigenti di partito a tutti i livelli, uniti dal comune intento di confrontarsi costruttivamente su temi fondamentali che riguardano la politica nazionale e regionale ed essere così protagonisti di questa nuova fase. Dopo lo straordinario risultato del tesseramento, quindi - dove sono state superate le 100.000 adesioni -, prosegue il percorso di consolidamento e di rilancio del partito, che prelude al grande congresso nazionale di Roma, previsto per il 23 e il 24 febbraio. In particolare, i congressi provinciali e grandi città saranno celebrati nelle regioni della Basilicata, del Molise, dell'Umbria, del Friuli, della Liguria, delle Marche e della Valle d'Aosta. In questo fine settimana, si partirà con la Basilicata, il Molise e l'Umbria, rispettivamente nelle città di Matera, Potenza, Campobasso, Isernia, Perugia e Terni.

Perugia

23/11/2023 12:34

Redazione