Fabri Fibra alla Rocca Maggiore di Assisi ad aprire l’edizione numero 14 del Riverock Festival. Giovedi tocca a Venerus, La Niña, Luzai e Ginevra

Parte con il rap di Fabri Fibra, mercoledì 23 luglio, l'edizione numero 14 del Riverock Festival, in scena alla Rocca Maggiore di Assisi fino al prossimo 27 luglio tra musica contemporanea, podcast live, momenti di riflessione e la due giorni “Evanland - Il festival internazionale del mondo interiore”.

A precedere il concerto di Fibra (21.30) sarà il primo appuntamento con il nuovo format Sotto palco che alle 19 apre i battenti con "Accessibilità, uguaglianza e inclusività nel mondo della musica", un confronto sui limiti e le opportunità degli spazi dedicati alla musica live, per un settore più aperto e accogliente. Ospiti Alessio Picchiani (Radio Glox), Federico Rasetti, Gaiane Kevorkian, Linda Feraboli (KeepOn Live / Il Concerto che Vorrei). Showcase di Tara.

Giovedì 24 luglio alle Sotto palco con "Costruire una carriera solida restando indipendenti". Si può crescere davvero senza rincorrere i grandi numeri? Una riflessione sul valore della coerenza artistica e sul legame reale con il proprio pubblico. Ospiti Alessio Picchiani (Radio Glox), Lodo Guenzi. Showcase Lodo Guenzi (Lo Stato Sociale).

In serata live di Venerus, tra le voci più visionarie della scena italiana, La Niña, Luzai e Ginevra.

Sotto palco è un progetto realizzato in collaborazione con il Comune di Assisi e con il sostegno di Fondazione Perugia.

Riverock Festival 2025 è realizzato in collaborazione con il Comune di Assisi, con il sostegno di Fondazione Perugia e dei fondi Pr - Fesr 2021-2027 – Priorità 1 – OS 1.3. – Azione 1.3.4. Sostegno alle imprese turistiche, di servizi per il turismo, cinematografiche, audiovisive, culturali e creative e sociali. “Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo - Anno 2024” erogati da Sviluppumbria.

Assisi/Bastia

23/07/2025 18:58

Redazione