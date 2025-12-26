Festival Spoleto, Maria Sole Agnelli ha dedicato la vita alla cultura

La Fondazione festival dei Due Mondi di Spoleto "apprende con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Maria Sole Agnelli", sottolineando che "ha dedicato la sua vita alle istituzioni, alla comunità e alla promozione della cultura". Lo fa in una nota a nome del presidente e sindaco Andrea Sisti, del direttore artistico Daniele Cipriani e di tutto lo staff e dei collaboratori. Nel 1962, in qualità di sindaco di Campello sul Clitunno, fu promotrice della nascita e del sostegno alla Fondazione del Festival dei Due Mondi - si ricorda in una sua nota -, contribuendo in modo significativo alla creazione di un progetto culturale che avrebbe trasformato Spoleto in uno dei poli internazionali dell'arte, della musica, del teatro e della cultura. "Questa visione pionieristica e lungimirante - viene sottolineato - ha segnato profondamente le prime fasi di sviluppo del Festival e ne ha consolidato la missione di ponte tra culture, discipline artistiche e comunità. Con la sua capacità di unire senso civico, patrimonio culturale e visione sociale, Maria Sole Agnelli ha incarnato fin dalle origini lo spirito di apertura e dialogo che ancora oggi anima il Festival dei Due Mondi, contribuendo a farne un luogo di incontro e di eccellenza artistica su scala internazionale". "La sua eredità umana e culturale resterà fonte di ispirazione per le future generazioni e per tutti coloro che operano nel mondo della cultura e dello spettacolo" conclude la Fondazione.

Foligno/Spoleto

26/12/2025 15:03

Redazione