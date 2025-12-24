La pace al centro del messaggio di Natale del custode del Sacro Convento di Assisi

"Il Natale ci ricorda che il Signore viene per donarci la pace e la sua luce, per illuminare le tenebre del mondo": a dirlo è fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento di Assisi, nel messaggio di Natale pubblicato sui canali social della Basilica di San Francesco. Anche quest'anno, mentre da un lato la comunità francescana si prepara all'ottavo centenario della morte di san Francesco nel 2026, la Basilica come da tradizione si illumina con suggestive proiezioni, mentre nella piazza inferiore un grande presepe e un maestoso albero accolgono i visitatori. "Tutti sono attesi ad Assisi per vivere il Natale attraverso celebrazioni, momenti di compagnia e condivisione", ha aggiunto fra Marco.

Assisi/Bastia

24/12/2025 09:59

Redazione