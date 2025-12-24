Skin ADV

La pace al centro del messaggio di Natale del custode del Sacro Convento di Assisi

'Il Signore viene per donarci la sua luce' dice fra Marco Moroni.

"Il Natale ci ricorda che il Signore viene per donarci la pace e la sua luce, per illuminare le tenebre del mondo": a dirlo è fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento di Assisi, nel messaggio di Natale pubblicato sui canali social della Basilica di San Francesco. Anche quest'anno, mentre da un lato la comunità francescana si prepara all'ottavo centenario della morte di san Francesco nel 2026, la Basilica come da tradizione si illumina con suggestive proiezioni, mentre nella piazza inferiore un grande presepe e un maestoso albero accolgono i visitatori. "Tutti sono attesi ad Assisi per vivere il Natale attraverso celebrazioni, momenti di compagnia e condivisione", ha aggiunto fra Marco.

Assisi/Bastia
24/12/2025 09:59
Redazione
24/12/2025 14:13 | Sport
Black Angels: a Santo Stefano serve una prova di carattere
C’è un momento, nello sport, in cui non servono proclami né drammi, ma una cosa sola: esserci. La Bartoccini MC Restauri...
Leggi
24/12/2025 06:56 | Sport
Volley, A1 femminile: bartoccini Mc Restauri Perugia cade a Monviso: scontro diretto salvezza alle piemontesi (3-0)
Niente punti dalla trasferta piemontese per la Bartoccini MC Restauri Perugia. Nella serata di martedì 23 dicembre le Bl...
Leggi
24/12/2025 06:55 | Attualità
Natale 2025: la Caritas di Gubbio rilancia la campagna sull’emergenza abitativa
Con l’Avvento e il Natale torna al centro dell’attenzione una delle fragilità più urgenti del nostro territorio: l’emerg...
Leggi
23/12/2025 13:05 | Attualità
Speciale LINK stasera su TRG ( canale 13 ) alle ore 21.30: "Caro sindaco, raccontami il 2025"
Bilancio di un anno di attività e progetti per il 2026, ma anche riflessioni su temi di ampio respiro come sanità, app...
Leggi
22/12/2025 16:55 | Cultura
Per Coldiretti è emergenza cinghiali al Parco di Colfiorito
Coldiretti lancia un "nuovo e forte allarme sulla grave situazione che si è venuta a creare all`interno del Parco di Col...
Leggi
22/12/2025 15:53 | Politica
Foligno nel tracciato della Ciclovia dei Due Mari, Lega: “Risultato importante per la città”
Il gruppo consiliare della Lega e la sezione della Lega Foligno esprimono grande soddisfazione per l’inserimento definit...
Leggi
22/12/2025 14:20 | Sport
Sfida salvezza in Piemonte: le Black Angels fanno visita a Monviso
Appena tre giorni dopo il ko casalingo contro Scandicci, la Bartoccini MC Restauri Perugia torna subito in campo per una...
Leggi
22/12/2025 12:08 | Sport
Proietti, Sir pallavolo è immagine dell'Umbria che vince nel mondo
Ha aperto la conferenza stampa di fine anno "con un`immagine dell`Umbria che vince" la presidente della Regione Umbria S...
Leggi
22/12/2025 11:55 | Sport
Presciutti, dalla Sir impresa straordinaria che riempie di orgoglio
Per il presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti il successo della Sir nel mondiale per club è "un`...
Leggi
22/12/2025 11:22 | Attualità
Scomparsa a 110 anni una delle nonne più longeve dell'Umbria
Addio a quella che è considerata una delle nonne più longeve dell`Umbria. E` scomparsa sabato pomeriggio, nella sua abit...
Leggi
