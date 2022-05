Festival canoro Città di Gualdo Tadino, Elisa Maurizi è la vincitrice della prima edizione

È Elisa Maurizi, la vincitrice della prima edizione del Festival canoro “Città di Gualdo Tadino”. Nella preziosa cornice del Teatro Talia a Gualdo Tadino, sabato 30 Aprile in occasione del compleanno della città (785 anni), si è svolta la prima edizione del Festival canoro Città di Gualdo Tadino, organizzato e fortemente voluto dall'amministrazione comunale che ha lanciato l'idea di creare l' appuntamento annuale di un festival canoro cittadino che coinvolgesse giovani talenti provenienti da ogni dove, e che desse la possibilità a più di loro, di entrare nel mondo discografico. Etralabrecords e la Scuola comunale di Gualdo Tadino, con i direttori Carla Meluccio e Francesco Demegni, hanno raccolto la sfida, realizzando una serata ricca oltre che di cantanti di ogni età e con brani inediti, anche, uno spettacolo di tango e di moda, coinvolgendo diverse realtà associative locali. Vince il primo premio e quindi la realizzazione di un ep di 5 brani a distribuzione internazionale, Elisa Maurizi, di Sigillo, secondi un gruppo, i Luna precipita, terza, Marina Tasso, di Perugia. Ospite d'onore della serata, la cantante franco africana, Nina Wateko, considerata da molti l'erede di Miryam Makeba, che il prossimo 4 maggio sarà impegnata in un grande concerto a Dakar, e che nel futuro prossimo uscirà discograficamente con una grande produzione discografica in tutto il mondo, curata da Etralab Records. L'appuntamento è per l'anno prossimo, per la seconda edizione del Festival, sicuramente da non perdere.

Gubbio/Gualdo Tadino

02/05/2022 08:32

Redazione