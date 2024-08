Festival delle arti del Medioevo pronto a tornare in scena a Narni

Tutto pronto a Narni per l'edizione 2024 del Festival delle arti del Medioevo, realizzato quest'anno in collaborazione con il Centro studi storici di Narni. A prendere il via dal 29 agosto al primo settembre saranno quattro giorni di full immersion nelle caratteristiche atmosfere trecentesche che porterà in città un insieme di eventi a tema tra conferenze, spettacoli, musica, visite guidate, astronomia, ambientazioni animate. Il tutto riproposto grazie ai narnesi che, in modo del tutto volontario, collaborano con l’associazione Corsa all’Anello alla realizzazione della kermesse con passione e dedizione.

Un momento storico iconico – il 1.300 - per la storia del borgo che riporterà indietro nel tempo cittadini, curiosi e turisti facendo loro rivivere uno spaccato di vita quotidiana dell'epoca, accompagnato da momenti di confronto, spettacoli da strada, banchetti medievali - con la riapertura delle osterie dei tre Terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria - e corsi di formazione con i workshop che spazieranno dalla sartoria storica alla cornamusa, dal teatro alla la cucina medievale, fino alla ricerca storica tra erbe piante eduli e medicali.

Largo spazio anche ai piccoli ospiti che potranno partecipare a lab di teatro, ceramica, pittura, arti circensi e giocoleria e avvicinarsi ai bellissimi rapaci dell'Antica Falconeria Toscana. Anche un appuntamento dedicato alla Corsa all'Anello con l'introduzione del tema portante del 2025, "l'aria".

