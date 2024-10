Fir Umbria, circa 70 persone alla prima edizione del corso organizzato con Fir Lombardia

Circa 70 persone, provenienti anche da fuori regione, hanno preso parte alla prima edizione del Corso per personale di segreteria e dirigente accompagnatore, che si è tenuto sabato scorso presso il Centro congressi del Best Western Hotel Quattrotorri a Perugia. L’iniziativa, organizzata dal Comitato regionale umbro della Federazione Italiana Rugby (Fir) in collaborazione con il Comitato regionale lombardo, aveva come obiettivi: fornire tutte le istruzioni ed informazioni utili nella vita quotidiana della gestione ed organizzazione delle varie attività dei Club per arricchire conoscenze e competenze delle figure (anche volontarie) che gestiscono squadre e attività dei Club; agevolare e snellire la gestione della quotidianità, supportare nella pianificazione (e non solo), nella gestione dell’emergenza, migliorando anche la funzionalità tra la segreteria centrale del Comitato e quelle dei Club. "Il corso – ha spiegato Stefano Cardinali, coordinatore promozione e partecipazione Fir per la regione Umbria – è stato molto partecipato. Alcune persone sono arrivate anche dalle regioni limitrofe e questo ci ha fatto molto piacere perché il sistema dei Comitato regionali che collaborano per la crescita dei Club è una delle nostre più grandi soddisfazioni. C'era gente che veniva dall'Abruzzo, dalle Marche e dalla Toscana. L'occasione era quella di far ripartire la stagione dando ai Club delle informazioni di base proprio per la formazione di tutto il personale di segreteria e dei dirigenti accompagnatori su tutto quello che è l'attività, la modulistica e i protocolli che Fir mette a disposizione durante l'anno per gestire al meglio le attività di ogni società di rugby".

02/10/2024 11:55

