Foligno: denunciato un ricettatore di bici rubate

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Foligno, al termine di un’accurata indagine, hanno denunciato un soggetto straniero ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Le investigazioni sono cominciate nel mese di agosto 2022, quando un cittadino di Foligno si è presentato in caserma per segnalare il rinvenimento di un annuncio su internet relativo all’offerta di vendita di una bici, che ha riconosciuto essere di sua proprietà ed essere stata oggetto di furto nelle settimane precedenti in Marina di Grosseto mentre si trovava in vacanza. Simulando interesse all’acquisto, i Carabinieri hanno organizzato l’appuntamento con il venditore, e nel corso dell’incontro è stata recuperata la bici, restituita al legittimo proprietario, mentre è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto per il reato di ricettazione. Le successive indagini, svolte mediante l’analisi di altri annunci di vendite di biciclette pubblicati su internet, e servizi di osservazione, pedinamento e controllo, hanno consentito di accertare che il “venditore”, in più occasioni nel periodo settembre 2022 – febbraio 2023, si incontrava nei pressi della zona commerciale di Perugia con un altro soggetto italiano, dal quale riceveva bici che successivamente portava presso la propria abitazione di Foligno. Questi incontri si sono interrotti nel mese di febbraio 2023, allorquando il soggetto che forniva le bici è stato destinatario di un ordine di carcerazione, per altri reati, da parte della Procura della Repubblica di Grosseto, pertanto ristretto presso la casa circondariale di Massa Marittima. A seguito degli indizi raccolti, i Carabinieri, su ordine dell’A.G. di Spoleto, hanno effettuato una perquisizione personale e locale presso l’abitazione dell’inserzionista in Foligno. Durante l’attività sono state rinvenute, e posto sotto sequestro, 8 bici di varie marche e tipologia (4 mountain-bike, 2 da corsa, 1 da donna, 1 ibrida), oggetto di furto, delle quali sono in corso gli accertamenti per individuarne i legittimi proprietari, al fine di provvedere alla restituzione.

Foligno/Spoleto

14/03/2023 12:57

Redazione