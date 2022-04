Foligno, in viaggio dentro la cellula. A Palazzo Trinci l'istallazione multimediale del Laboratorio di Scienze Sperimentali

Un viaggio all’interno della cellula umana per scoprirne i segreti e conoscerla in tutte le sue parti. È l’innovativo e singolare progetto promosso dal Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno in occasione dell’XI edizione della “Festa di Scienza e Filosofia”, che si terrà dal 21 al 24 aprile prossimi. Dal titolo “Entriamo nella nostra cellula”, la grande novità di questo 2022 è rappresentata dalla maxi-installazione di Cellulaessenziale nella corte esterna di palazzo Trinci, a Foligno, visitabile da sabato 9 aprile a domenica primo maggio.

IL PROGETTO “ENTRIAMO NELLA CELLULA”

Entrando nel dettaglio, il progetto ha visto la realizzazione di una cupola trasparente, che rappresenta la membrana cellulare, contenente il nucleo, il reticolo endoplasmatico, i mitocondri e i ribosomi. Una volta all’interno sarà possibile per i visitatori seguire le fasi principali che caratterizzano il metabolismo cellulare. Mentre all’esterno, sotto le arcate dello storico palazzo folignate, saranno posizionati dei computer attraverso i quali verranno offerti al pubblico approfondimenti sulla biologia, e postazioni che consentiranno grazie a dei visori di sperimentare innovative tecnologie immersive. Insomma, un vero e proprio virtual tour sotto la guida di attenti tutor, che accompagneranno adulti e bambini in un vero e proprio viaggio tra i vari organi cellulari. Viaggio che verrà replicato, in tempo reale, anche sugli schermi installati nella stessa corte.

Curato dal Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, il progetto ha visto la collaborazione dell’Istituto tecnico tecnologico “Leonardo da Vinci”, del Liceo classico” Frezzi–Beata Angela”, dell’Its Umbria Academy e della Direzione didattica del 3° circolo. A dare il proprio contributo, inoltre, il Comune di Foligno, Confindustria Umbria - Foligno e diverse aziende del territorio.

La Cellulaessenziale sarà visitabile dal 9 al 20 aprile dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; dal 21 al 24 aprile dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30; e dal 25 aprile al primo maggio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Chiuso i lunedì non festivi. Info e prenotazioni ai numeri 0742 330584-600 oppure 0742 342598.

Foligno/Spoleto

09/04/2022 10:22

Redazione