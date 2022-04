Foligno: "Festa di Scienza e Filosofia", apertura con il ministro Messa

Sarà il ministro dell' Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, ad aprire l' undicesima "Festa di Scienza e Filosofia - Virtute e Canoscenza" che si terrà a Foligno dal 21 al 24 aprile prossimi e che avrà per titolo "Riprendiamo il cammino. La scienza, il nuovo sviluppo, il pensiero libero". Il ministro Messa arriverà a Foligno giovedì 21 aprile in occasione del taglio del nastro in programma, alle 16, all' Auditorium San Domenico. Insieme al fisico Roberto Battiston interverrà sullo stato della ricerca scientifica in Italia. In programma 160 conferenze, tra quelle dedicate alle scuole e quelle aperte al pubblico, per un totale di 151 relatori. In calendario quattro giorni di confronto su grandi temi di attualità: dal ruolo della scienza ai cambiamenti climatici, dall' intelligenza artificiale alla salute e al superamento delle disparità di genere. Promossa e organizzata dal Laboratorio di scienze sperimentali Odv, in collaborazione con il Comune di Foligno, la Regione Umbria e Oicos riflessioni, la manifestazione dedicherà ampio spazio anche alla figura di Dante. Tra i tanti ospiti, il premio Nobel Giorgio Parisi (in videocollegamento il 24 aprile), il filosofo Massimo Cacciari, il geologo Mario Tozzi, l' analista geopolitico Dario Fabbri, lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet, il matematico Piergiorgio Odifreddi, la giornalista scientifica Enrica Battifoglia. Dopo due anni di assenza, tornerà Experimenta, contenitore di esperimenti scientifici ed exhibit tecnologici rivolti alle scuole. Novità di quest' anno sarà il progetto "Entriamo nella cellula", con la realizzazione nella corte esterna di palazzo Trinci di una maxi-installazione che riproporrà la membrana cellulare con tutti i suoi componenti. Tra gli eventi collaterali, il collegamento con l'ospedale di chirurgia pediatrica di Entebbe in Uganda realizzato da Emergency; la presentazione del progetto "Think Green Campus", proposto dal Giffoni Film Festival; e le conferenze-spettacolo a cura dei ricercatori del Cnr e dell' Ingv, ospitate all' Auditorium Santa Caterina.

Foligno/Spoleto

04/04/2022 16:47

Redazione