Fondazione Perugia lancia “Raddoppia il valore delle tue idee”

Fondazione Perugia presenta ufficialmente l’avvio delle campagne di crowdfunding del programma “Raddoppia il valore delle tue idee”, un’iniziativa pensata per stimolare il territorio al sostegno delle progettualità del Terzo Settore e promuovere nuove forme di partecipazione e solidarietà.

Il programma “Raddoppia il valore delle tue idee”

“Raddoppia il valore delle tue idee” – spiega il direttore generale Fabrizio Stazi – è un programma che intende stimolare il territorio di riferimento di Fondazione Perugia al sostegno delle progettualità del Terzo Settore. Attraverso il bando sono stati selezionati 8 progetti di altrettanti enti, inseriti in un percorso di formazione e tutoring sui temi del fundraising e, in particolare, del crowdfunding”.

Il programma formativo è stato gestito da No Profit Factory, associazione specializzata che ha accompagnato gli enti nella preparazione delle proprie campagne sulla piattaforma Produzioni dal Basso, aperte al pubblico fino al 1° dicembre 2025.

In questo modo, Fondazione Perugia ha fornito agli enti strumenti pratici e competenze su un ambito – quello della raccolta fondi online – oggi sempre più strategico per diversificare le fonti di finanziamento e costruire reti solidali con la comunità.

L’avvio delle campagne, rivolte ad aziende e cittadini, rappresenta un momento centrale del programma, poiché mette in relazione il territorio, gli enti e la Fondazione in un processo partecipato di crescita e innovazione sociale.

Al termine delle campagne, Fondazione Perugia raddoppierà l’importo raccolto da ciascun progetto, secondo le linee guida del bando, consentendo l’avvio delle iniziative nei primi mesi del 2026.

Gli 8 progetti selezionati

“Rivista Micron” – ARPA Umbria

Micron, la rivista ambientale e scientifica di Arpa Umbria, torna con un progetto di rilancio multimediale: articoli, podcast, newsletter, progetti educativi e un’edizione cartacea rafforzata. Previste collaborazioni con università e istituzioni e la nascita di un festival annuale di comunicazione ambientale.

Obiettivo di raccolta: € 16.500 “Oltre il silenzio – Contrasto agli stereotipi e alle disuguaglianze di genere” – Accademia Pietro Vannucci

Un’inchiesta partecipata e laboratori che diventano una campagna editoriale multimediale per generare consapevolezza e azioni concrete contro la violenza e le disuguaglianze di genere.

Obiettivo di raccolta: € 15.000 “In Cammino: Unità di Strada per la prevenzione contro la droga e le dipendenze” – Comunità Incontro ETS

Un nuovo mezzo mobile per portare prevenzione e ascolto nei luoghi di aggregazione dei giovani in Umbria: scuole, piazze, discoteche.

Obiettivo di raccolta: € 31.500 “Teatro della Terra d’Umbria – Dove la natura diventa palcoscenico” – Spin-A Enhancing People APS

Rigenerazione culturale e ambientale nelle colline marscianesi: un’area pubblica abbandonata diventa un teatro naturale, con gradinate in erba e una piattaforma scenica immersa nel paesaggio.

Obiettivo di raccolta: € 35.000 “L’Isola di Einstein” – Psiquadro

Il festival che unisce scienza, arte e natura torna nel 2026 sul Lago Trasimeno, con spettacoli, laboratori, crociere astronomiche e incontri internazionali.

Obiettivo di raccolta: € 50.000 “Tutti i santi giorni” – Casa Regina della Pace

Un servizio di accoglienza diurna per persone adulte in difficoltà, volto a contrastare l’isolamento sociale e restituire dignità e relazioni.

Obiettivo di raccolta: € 15.000 “VIVAGRI: l’agricoltura che r-Accoglie” – VIVA Cooperativa Sociale

Nella Fattoria Sociale Il Bruco a Pila, il lavoro agricolo diventa percorso di inclusione e autonomia per persone con disabilità, creando valore condiviso per l’intera comunità.

Obiettivo di raccolta: € 50.000 “Creatività Neurodivergente in 3D” – La Brigata Indipendente

Un laboratorio innovativo per giovani adulti nello spettro autistico che impareranno a progettare e stampare in 3D, sviluppando competenze, autostima e inclusione.

Obiettivo di raccolta: € 15.000

Perugia

07/10/2025 13:08

Redazione