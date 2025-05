Fontivegge: prosegue l’intensificazione dei controlli della Polizia di Stato di Perugia

Continuano i controlli straordinari nell’area della stazione Fontivegge, organizzati dalla Polizia di Stato di Perugia con una funzione di deterrenza e repressione verso episodi di microcriminalità, degrado urbano, immigrazione clandestina, reati predatori, furti e spaccio di sostanze stupefacenti. Martedì scorso, durante il pomeriggio, l’attività di prevenzione ha visto l’impiego di un dispositivo composto oltre che dal Personale della Polizia di Stato anche dagli equipaggi della Polizia Locale, i quali hanno effettuato un attento controllo, anche con pattugliamenti appiedati, in diverse zone, tra cui via Veneto, via Mario Angeloni, via Sicilia, via del Macello, piazza del Bacio, via Martiri dei Lager e della stazione ferroviaria Fontivegge. A tale servizio straordinario di controllo del territorio ha concorso anche il personale appartenente al Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, dell’Ufficio Immigrazione, dell’Ufficio Servizi Generali della Questura di Perugia e al Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche. Nel corso del servizio, gli operatori hanno effettuato appositi controlli in molte aree sensibili del territorio in questione come ad esempio gli spazi comuni dei plessi condominiali in via del Macello e in via Mario Angeloni, l’area della stazione del minimetro e delle varie fermate degli autobus. I servizi hanno riguardato anche le aree verdi e ricreative come lo skate park adiacente a piazza del Bacio. Gli agenti, durante i controlli, hanno contestato ad un 39enne cittadino iracheno, l’articolo 80 comma 4 del Codice della Strada, poiché sorpreso alla guida di un veicolo privo di revisione; per lui è scattata la sanzione amministrativa di 215 euro con contestuale sospensione della carta di circolazione. Nel corso dei controlli interforze il personale impiegato ha complessivamente identificato 88 persone e sottoposto a controllo 24 veicoli, oltre ad effettuare accertamenti a vari esercizi commerciali della zona.

Perugia

22/05/2025 16:43

Redazione