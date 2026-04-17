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Frati minori, p. Vianelli eletto ministro provinciale in Umbria e Sardegna

Gli auguri della Cei, 'non mancherà il nostro supporto'.

Il Segretario Generale, i Direttori e i Responsabili degli Uffici e dei Servizi Cei, insieme a tutto il personale della Segreteria Generale, porgono i più sinceri auguri a padre Marco Vianelli, eletto Ministro provinciale dal Capitolo della Provincia Serafica di Umbria e Sardegna, riunito ad Assisi. "Esprimiamo a padre Marco -afferma Mons. Giuseppe Baturi in una nota - grande gratitudine per il ministero condiviso a servizio della pastorale familiare e per il lavoro svolto con passione e competenza. Siamo sicuri che in questo nuovo impegnativo incarico che si appresta a vivere saprà, ispirato dall'insegnamento di San Francesco, testimoniare la bellezza dell'incontro, della fraternità e della pace. Lo accompagniamo con la preghiera, certi che non mancheranno il supporto e la collaborazione anche negli anni a venire". Nato a Venezia nel 1966, padre Vianelli viene ordinato presbitero nel 1998. Dopo gli studi teologici all'Istituto Teologico di Assisi, consegue la Licenza in diritto canonico presso la Pontificia Università Antonianum. Dal 2005 è impegnato come Giudice presso il Tribunale ecclesiastico umbro e dal 2021 è Vicario giudiziale della diocesi di Assisi- Nocera Umbra-Gualdo Tadino. Il suo ministero si radica inizialmente in Umbria, come formatore dei giovani frati e parroco della comunità di Santa Maria degli Angeli (dal 2012 al 2019). È Assistente ecclesiastico nei Campi di Formazione per Capi Agesci dal 1998 al 2011, dal 2008 al 2011 è Segretario nazionale per la formazione e gli studi della Conferenza dei Ministri dell'Ordine dei Frati Minori d'Italia, e in seguito consegue i titoli di Mediatore e Consulente familiare. Nel 2019 viene nominato Direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della Cei, promuovendo iniziative dedicate alla preparazione al matrimonio, all'accompagnamento delle coppie e al sostegno delle famiglie ferite, in particolare dando attuazione alle indicazioni dell'Esortazione Amoris laetitia.

Perugia
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Redazione
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