Gubbio-Lucchese 0-0: traversa toscana nel primo tempo, Coletta salva su Redolfi nel finale. Torrente: "Brutto inizio, meglio nella ripresa. Dobbiamo migliorare nelle scelte"

Serie C, girone B: secondo pareggio filato per il Gubbio, che contro la Lucchese al "Barbetti" non va oltre lo 0-0 salendo a quota 19 in classifica, rimanendo sempre ancorato alla zona playoff. Nel primo tempo l'occasione migliore è per gli ospiti con l'incornata di Belloni che si stampa sulla traversa, nella ripresa predominio territoriale rossoblu' am con pochi squilli, escluso il colpo di testa di Redolfi a 7' dalla fine che il portiere rossonero Coletta con un prodigio sventa dall'incrocio. Domenica prossima(ore 14.30) trasferta sul campo della Viterbese per il Gubbio

"Male il primo tempo, molto meglio nella ripresa - sintetizza Torrente nel post gara - è stta la classica partita di C, non spettacola ma estremamente equilibrata e combattuta, anche per merito di un'ottima Lucchese. Poteva sbloccarla solo un episodio ma il loro portiere è stato super su Redolfi. Sbagliamo ancora troppe scelte, dobbiamo migliorare soprattutto dal punto di vista qualitattivo quando siamo nei pressi dell'area avversaria"

Gubbio/Gualdo Tadino

13/11/2021 21:06

Redazione