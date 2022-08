Gubbio: appuntamento domenica 14 agosto con il Torneo dei Quartieri 2022

Il Torneo dei Quartieri è un'occasione incomparabile per assaporare un ritaglio della grande storia di Gubbio in estate. Quest’anno: Omaggio a Federico da Montefeltro, che aprirà i cortei insieme a Battista Sforza e la sua corte.

Con il patrocinio del Comune, il coordinamento dell'Associazione Maggio Eugubino e la collaborazione in primo luogo di Balestrieri, Sbandieratori, Scuola di Danza Città di Gubbio, Danz’Art e i Quartieri, nella splendida cornice cittadina e di Piazza Grande, potranno far godere a turisti ed eugubini dell'atmosfera medioevale, ludica, allegra e spensierata che il Torneo potrà regalare loro anche quest'anno.

Una rievocazione in continua crescita per numeri di figuranti, ricchezza dei cortei e delle coreografie dei Quartieri, spettatori, articolazione in più luoghi e serate, novero dei soggetti coinvolti.

La città è pronta ad accogliervi sin dai primi giorni di Agosto con la stupenda coreografia dell’imbandieramento medievale del centro storico e con vari appuntamenti precedenti il Torneo nei diversi Quartieri per acclimatarsi, per partecipare al fervore dei preparativi e per avvicinarsi a giochi, usi, elementi e caratteri della cultura medioevale.

10 Agosto Ore 20,00

San Pietro: “Petali di stelle” Tradizionale cena in piazza

Agosto Ore 20.00

San Giuliano: “Gubbio in piazza” piatti della tradizione Eugubina

13 Agosto Ore 20.00

San Martino: Tradizionale cena in piazza

Nel tardo pomeriggio del 14 Agosto il Corteo Storico si snoderà lungo le vie cittadine, da via Dante. A partire dalle 19.45 ci tufferemo tutti nella competizione in Piazza Grande tra i quattro Quartieri, San Martino, Sant'Andrea, San Pietro e San Giuliano, che si cimenteranno nel tradizionale Torneo che assegna la vittoria nella gara della balestra antica all'italiana a chi dispone dei migliori tiratori. Non ci sarà la premiazione del miglior corteo storico, in quanto tutti i quartieri omaggeranno Federico da Montefeltro con una qualità legata al Duca: Sant’Andrea “Federico uomo di Corte”; San Martino “Federico Umanista”; San Pietro “Federico uomo d’armi” e San Giuliano “Federico uomo di scienza”.

Serata allietata dalle leggiadre evoluzioni delle ballerine della Scuola di Danza “Città di Gubbio” e della scuola di danza “Danz’Art” con le loro eleganti coreografie e gli artistici voli delle bandiere del Gruppo Sbandieratori, il tutto reso solenne dalla bellezza del suono del Campanone.

Il Palio della manifestazione è stato quest'anno realizzato Giampiero e Stefano Bicchielli: un tema che racchiude l’unità della città di Gubbio sebbene divisa in quartieri, un insieme che va verso il bene comune; sullo sfondo il Duca Federico da Montefeltro con Battista Sforza nel suo anniversario.

Dalle ore 22.30 infine tutti nelle piazze per far festa e per apprezzare i sapori della cucina locale con autentiche prelibatezze caratteristiche della tradizione gastronomica eugubina.

Gubbio/Gualdo Tadino

11/08/2022 14:04

Redazione