Gubbio, ecco il nuovo dinosauro al San Benedetto

E' una sauropode titanosaura fatta a mano e sarà una delle nuove attrazioni del parco del San Benedetto di Gubbio, che entro l'inizio dell'estate verrà interamente riqualificato. Da settimane sono infatti partiti i lavori di restyling dell'ex fossa dei leoni, finanziati dal Gal Alta Umbria e dall’amministrazione comunale eugubina per oltre 235mila euro complessivi. L'intervento prevede la realizzazione di percorsi interattivi di vario genere, pensati soprattutto per i più piccoli, dedicati al mondo dei dinosauri. Una scelta non casuale, ma determinata dalla volontà di incentivare e creare un collegamento tematico con il vicino museo dei dinosauri in via del perilasio, uno dei principali attrattori turistici della 'città di pietra', a poche centinaia di metri dalla gola del Bottaccione. “Verranno creati una serie di percorsi che, attraverso l’installazione di modelli di uova di dinosauri e di impronte dei giganti della preistoria, accoglieranno turisti e cittadini e li condurranno alla scoperta della risposta a uno degli enigmi della scienza contemporanea: perché e in che modo i dinosauri sono scomparsi - ha spiegato l'assessore alla cultura Giovanna Uccellani - Il nuovo dinosauro è in fase di allestimento e il parco è ancora un cantiere dove è ancora tutto provvisorio. Probilmente - ha sottolineato ancora l'assessore - partirà un contest per trovare un nome al nostro sauropode, che si aggiunge agli esemplari all'interno del museo e a quello nei pressi della rotonda di largo della pentapoli". Il progetto di riqualificazione degli orti del San Benedetto, oltre alle installazioni, prevede anche la sistemazione del verde e dell'arredo urbano. Nuove panchine e tavolini, tempo permettendo sono pronti per essere collocati nella parte alta del parco in una nascitura area pic-nic. Anche fuori delle mura che circondano il parco verranno efettuati interventi e collocati banner e indicazioni per richiamare cittadini e visitatori a scoprire la nuova veste del San Benedetto e il museo Extinction".

IMMAGINI NEL TG SERA DELLE 19.30 (REPLICA 20.30)

Gubbio/Gualdo Tadino

21/05/2024 11:31

Redazione