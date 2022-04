Gubbio: gran finale del Festival Concorso “Renato Fiumicelli” con la Compagnia Balletto di Sardegna-Asmed

Il fascino di misteriose “danze guerriere” incanterà Gubbio nell’ultima giornata del Festival Concorso “Renato Fiumicelli”. Oggi al Teatro “Luca Ronconi” subito dopo la rassegna aperta a tutte le scuole partecipanti va in scena lo spettacolo “Zatò e Ychì” della Compagnia Balletto di Sardegna-Asmed. I protagonisti dello spettacolo sono due samurai. Chi siano costoro, e cosa rappresentino, non è dato sapere. Appartengono ad una civiltà umana dimenticata da milioni di anni? Sono i superstiti di un futuro postatomico? Riguardo alla loro identità siamo liberi di immaginare altro e molto altro ancora. Con certezza, sappiamo soltanto del loro vivere un’incessante metamorfosi e un continuo liberarsi da strutture troppo rigide. Li vedremo in tre cruentissimi combattimenti, sostenuti e incalzati nel loro serrato confronto da clangori metallici e dal ritmo profondo delle percussioni. Uno spettacolo di grande impatto in cui i costumi indossati dai danzatori trapunti di miriadi di campanelli, sono sculture sonore in movimento che ricordano alcuni felici esperimenti teatrali della Bauhaus. Incorporano oggetti metallici che al momento opportuno vengono scossi e percossi: sono infatti i costumi stessi a creare una colonna sonora e a dettare in parte, col loro peso e volume, il movimento dei danzatori. Nella mattinata è prevista la masterclass per gli allievi con i maestri: Alexander Stepkine, Piero Martelletta, Mauro Paccarié, Emilio Zavatta e i danzatori della Compagnia Balletto di Sardegna-Asmed. Si chiude così l’edizione 2022 del Festival Concorso “Renato Fiumicelli” la grande festa di gioventù danzante con cui Gubbio celebra la primavera. Erede della precedente rassegna, fondata dal Maestro Renato Fiumicelli nel 1982, e installata nel cuore dell’Umbria dal ’93, il Festival – organizzato dalla scuola di danza “Città di Gubbio” con la Direzione Artistica di Anna Rita Fecchi in collaborazione con Con.Cor.D.A. il Concorso Coreografi Danza D’Autore rappresentato da Marcello Valassina e Mauro Paccariè - è un appuntamento molto amato dalle decine di scuole di danza e le centinaia di giovani, provenienti da tutta Italia, che animano ogni edizione. Già riservato alle scuole di danza i cui insegnanti dovevano essere diplomati all’Accademia di Danza di Roma, in questa nuova edizione il Festival ha coinvolto tutte le scuole che ne hanno fatto richiesta, introducendo per la prima volta il Concorso con una grande giuria di maestri d’eccezione quali: Anbeta Toromani, Alexander Stepkine, Piero Martelletta, Mauro Paccarié, Francesca Selva, Emilio Zavatta, Alessandro Sgarra e Dalila Iorillo.

Ingresso: €. 10,00.

È obbligatoria la prenotazione attraverso lo IAT di Gubbio (tel. 0759237714).

Info e prenotazioni: www.festivalscuoledanzafiumicelli.it - prenotazionigubbiodanza@gmail.com

Gubbio/Gualdo Tadino

10/04/2022 17:36

Redazione