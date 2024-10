Gubbio: il 10 Novembre nella casa di Sant'Ubaldo la presentazione del libro "Truffle/Truffe: il Tartufo, una storia di grandi passioni" di Sonia Merli e Marco Maovaz. Ospiti d'eccezione Federico Burdisso e Anna Moroni

In occasione della Mostra Mercato nazionale del tartufo bianco e dei prodotti agroalimentari di Gubbio, domenica 10 Novembre alle ore 11 avverrà la presentazione del libro: "Truffle/Truffe: il Tartufo, una storia di grandi passioni" di Sonia Merli e Marco Maovaz, curato dal foodblogger Lorenzo Diamantini edito da Fabrizio Fabbri Editore. Nella cornice della Casa di Sant’Ubaldo in Via Baldassini verrà esplorato l'affascinante mondo del tartufo nel volume nato da un'idea di Francesco Allegrucci, attraverso una ricca presentazione visiva e narrativa. I partecipanti verranno accompagnati in un viaggio che abbraccia secoli di storia, scienza e cultura legati ad uno degli ingredienti più misteriosi e pregiati della gastronomia mondiale

Interverranno alla presentazione del volume la Prof. Domizia Donnini del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università di Perugia e e il Prof. Andrea Maraschi del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell'Università di Bologna. Presenti anche gli autori del libro, la Dott.ssa Sonia Merli del Khalili Research Centre, Università di Oxford e il Dott. Marco Maovaz del Centro di Ateneo di Museologia Scientifica, Università di Perugia. Modera l'incontro Dott. Giuseppe Nardelli.

Ospiti d'eccezione della presentazione, il pluridecorato nuotatore Federico Burdisso e la cuoca Anna Moroni. A seguire, è previsto un aperitivo di benvenuto a cura di Cantina Semonte e Bottega Azzurra.

