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Gubbio: torna Ventomania, 40 anni di meraviglia e stupore

Torna dal 20 al 22 marzo al parco del Teatro Romano di Gubbio, per la 40ma edizione, il Festival internazionale degli aquiloni. Attese delegazioni da tutto il mondo.

Da 40 anni la primavera, in città, ha un profumo particolare: quello portato dal vento e colorato dalla bellezza degli aquiloni di Ventomania, lo storico Festival Internazionale degli Aquiloni organizzato dall’associazione Aquilonisti Eolo Gubbio insieme al Comune, che quest’anno è arrivato appunto alla sua 40ma edizione. Dal 20 al 22 marzo il cielo sopra il Parco del Teatro Romano tornerà a riempirsi di colori, creatività e meraviglia, per una manifestazione che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della primavera eugubina. Si comincia con una anticipazione per le scuole venerdì 20 marzo nel pomeriggio, uno spazio che sarà dedicato ai laboratori, ai voli di prova e all’arrivo delle delegazioni nazionali e internazionali. L’inizio ufficiale della manifestazione è previsto per sabato 21 marzo, alle 10, con l’inizio dei voli e delle tante attività collegate a Ventomania. Alla conferenza stampa di presentazione del Festival questa mattina c’erano gli aquilonisti dell’associazione Eolo, guidati dal presidente Fabrizio Pierotti, e l’assessore allo sport Carlotta Colaiacovo, che ha sottolineato il valore della collaborazione tra istituzioni e associazionismo locale. “Ventomania - ha detto l’assessore - rappresenta un esempio straordinario di sinergia tra Comune e il mondo associativo, capace di dare vita a un evento che negli anni è cresciuto fino a diventare un appuntamento internazionale molto atteso. Il lavoro e la passione degli Aquilonisti Eolo permettono alla nostra città di aprirsi al mondo, accogliendo delegazioni da tanti Paesi e offrendo a cittadini e visitatori una festa di colori, creatività e condivisione. È un evento che segna simbolicamente l’arrivo della primavera e che ogni anno riesce a coinvolgere famiglie, bambini e appassionati”. La storia di Ventomania affonda le radici nel 1984, quando nacque la prima edizione informale grazie all’intuizione dell’associazione Gubbio Fly, in collaborazione con Cervia Volante. Fin da subito il festival si caratterizzò per la sua atmosfera spontanea e creativa, capace di trasformare il cielo in un grande spazio di fantasia. Dal 1994 questo percorso è proseguito grazie all’associazione Eolo, che ha raccolto l’eredità di quella prima esperienza custodendone lo spirito e accompagnando la manifestazione verso una dimensione sempre più ampia. Negli ultimi anni, anche grazie all’impegno del Comune di Gubbio che affianca l’associazione nell’organizzazione,Ventomania ha consolidato il suo respiro internazionale. Per l’edizione 2026 sono attese 11 delegazioni internazionali provenienti da Polonia, Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Portogallo e Stati Uniti, insieme a 35 delegazioni italiane che arriveranno da tutta la penisola, dal Trentino alla Sardegna. Nel tempo Ventomania è diventato molto più di un festival: è un rito collettivo e un momento di incontro tra culture, capace di unire la comunità e gli aquilonisti provenienti da ogni parte del mondo in un’atmosfera di festa, creatività e condivisione. Durante le tre giornate sarà possibile assistere ai voli degli aquiloni artistici e giganti, visitare mostre e spazi tematici e partecipare a numerose attività per tutte le età: distribuzione di aquiloni, mostra fotografica Gas Gas Kite, esperienze gratuite in e-bike, giardini del vento, musica, stand gastronomici e presentazioni delle creazioni nazionali e internazionali. Domenica alle 15 è prevista l’esibizione degli Sbandieratori di Gubbio, cui seguirà il saluto delle autorità e l’ultimo pomeriggio di volo libero, che trasformerà ancora una volta il cielo di Gubbio in un festival di meraviglia e stupore.

Gubbio/Gualdo Tadino
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