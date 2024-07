Gubbio, ufficiale l'innesto dell'esperto centrocampista Proietti. Ceduto al Cosenza il portiere Vettorel

Serie C: un operazione in entrata e una in uscita per il Gubbio. Arriva a titolo definitivo in rossoblù il centrocampista Mattia Proietti. Nato a Torino il 27 Febbraio 1992, Proietti è un centrocampista di grande esperienza: dopo le giovanili con la Juventus e l'annata in D al Val D'Aosta, Proietti è stato per lunghi anni una colonna del Bassano. Dopo sei annate in Veneto, esperienze a Pescara e Teramo prima dell'approdo alla Ternana dove resta quattro anni conquistando nel 2021 campionato e Supercoppa di Serie C. Nell'ultima stagione Proietti ha vestito la maglia della Casertana. Ceduto a titolo definitivo al Cosenza Calcio il portiere Thomas Vettorel

Gubbio/Gualdo Tadino

25/07/2024 17:29

Redazione