Il Progetto "WoodVivors – L'Italia a passo di mulo" fa tappa a Gubbio

Da Pantelleria a Torino, da Sud a Nord con il progetto "WoodVivors – L'Italia a passo di mulo". Sono partiti lo scorso 15 aprile Francesco Paolo Lanzino, Ellev Derks, Maria Lomeo e Alessandro Rullo, quattro giovani in un lungo viaggio di 2500km alla scoperta del mondo rurale e dell'arte contadina italiana. Hanno preso due traghetti: il primo per arrivare in Sicilia e il secondo per andare in Calabria, toccando poi Basilicata, Campania, Lazio, Abruzzo, Marche. Oggi sono a Gubbio, ospitati dall'Associazione "Gli amici del cavallo". Nel pomeriggio ripartiranno alla volta della Toscana. Non sono soli, tutt'altro. Con loro Agnese, Gina, Iris, due mule e un asinello pantesco donatogli dalla Regione Sicilia e specie protetta e data quasi per estinta fino a qualche tempo fa.

"Woodvivors" è un progetto nato nel 2016 da un’idea di Francesco Paolo Lanzino. Lo scopo del viaggio, in cui passato e futuro si conciliano con la sostenibilità, è documentare il mondo contadino, le sue culture, tradizioni e stili di vita e la sua lotta per la sopravvivenza, dare risalto ad una realtà dimenticata, l’Italia rurale, raccogliendo le testimonianze dei protagonisti di quel mondo. Il team è formato da un gruppo di persone desiderose di riscoprire e far conoscere le tradizioni, i valori e gli stili di vita di una volta. La speranza dei protogonisti che lo compiono è di contribuire a stimolare un nuovo interesse verso gli usi e le pratiche locali, per costruire un futuro radicato nel nostro patrimonio. Tutto ciò confluirà in un racconto cinematografico, in un film documentario sulle semplici tecniche perfezionate in secoli di esercizio, degli antichi mestieri e su una cultura non scritta espressa da ricette, patrimonio melodico, danze, costumi e superstizioni.

"Vogliamo esplorare il nostro prezioso territorio e i suoi borghi antichi, adattandoci all'ambiente che ci circonda, preservando la nostra terra e i suoi frutti, salvaguardando i nobili mestieri dell'agricoltore e dell'allevatore che la vivono e la lavorano" si legge nel sito dedicato al progetto.

Al link le interviste a Francesco Paolo Lanzino ed Ellev Derks

https://www.trgmedia.it/Il-Progetto-WoodVivors-fa-tappa-a-Gubbio/video-26386.aspx

Gubbio/Gualdo Tadino

01/10/2021 09:41

Redazione