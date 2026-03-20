Il sindaco di Foligno ha ricevuto mons. Domenico Sorrentino

Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini ha ricevuto in municipio mons. Domenico Sorrentino al termine della sua esperienza nella diocesi di Foligno. Presenti i i componenti della giunta comunale e il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Galligari. Nell'occasione è stato consegnato al prelato, che ha firmato il libro d'onore della città, il baiocco. Zuccarini ha partecipato, nella basilica di Santa Maria degli Angeli, al saluto di mons. Sorrentino, alle comunità di Assisi e Foligno. "E' davvero una grande emozione - il suo messaggio - prendere la parola all'interno di questo luogo: simbolo di fede e di spiritualità francescana a livello mondiale. Una doppia emozione tributarti proprio qui, l'omaggio dell'intera comunità folignate, che con deferenza e gratitudine ti saluta con un grande abbraccio che sancisce il profondo e vivo legame umano e spirituale che hai saputo costruire con la città di Foligno. In questi anni di mandato, contrassegnati purtroppo dalla pandemia, e in gran parte, dalla chiusura della nostra cattedrale, tu non sei stato solo una guida religiosa ma punto di riferimento e faro di speranza. Una presenza costante, discreta quanto autorevole, con la capacità di parlare alle anime dei fedeli, così come al cuore delle istituzioni e delle tante realtà sociali e associative di Foligno. Ci lasci delle inestimabili eredità: l'importanza del confronto e del dialogo, che sono alla base della democrazia e della solidarietà. L'attenzione e il sostegno verso i più bisognosi, segnata dalla tua visione di un'economia etica 'a misura d'uomo', nel solco francescano. E non certo per ultima: l'amore per Foligno, che hai considerato come una 'Città gemella di Assisi' dedicandole, con la cura di un padre, le stesse amorevoli attenzioni e cure, vivendo a pieno la nostra identità. Ecco, ci tengo, e ci teniamo, a farti sapere che Foligno sarà sempre la tua città e la tua casa, e te, parte della nostra famiglia. Buon cammino caro monsignor Domenico: le braccia di Foligno per te sono sempre aperte".

Foligno/Spoleto

20/03/2026 17:01

Redazione