Incendio Lucyplast; revoca parziale delle ordinanze sindacali. A Gubbio tolto il divieto di attività all'aperto

Revocate anche a Gubbio alcune delle prescizioni attivate con ordinanza del sindaco il giorno di Pasqua a seguito dell'incendio alla Lucyplast di Umbertide.

Con una nuova ordinanza si stabilisce che non si rendono più necessarie le limitazioni imposte nel raggio di 500mt dal luogo dell'incendio per gli aspetti relativi a: mantenere le finestre delle abitazioni chiuse; evitare attività all'aperto sia di privati che di esercizi commerciali che attività ludico sportive-religiose.

Resta in un raggio di 5 km dal luogo dell’incendio, il divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati; il divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei; il divieto di pascolo e razzolamento degli animali; il divieto di utilizzo dei foraggi e cereali coltivati all'esterno e destinati agli animali; manutenzione straordinaria degli impianti di ventilazione meccanica con prelievo di aria dall'esterno ubicati nell'area indicata in ordinanza.

Il tutto a seguito dei dati rilevati da Arpa Umbria e Usl 1 nel sopralluogo del 24 aprile. Dai primi risultati analitici relativi alla qualità dell’aria, riferibili ai parametri metalli pesanti, diossine e idrocarburi policiclici aromatici, emergono valori che non evidenziano criticità. Per quanto riguarda le analisi relative ai campionamenti effettuati sugli alimenti, le stesse sono ancora in corso di effettuazione e saranno disponibili all’inizio della prossima settimana. Relativamente alla simulazione di dispersione dei fumi si evidenzia che le aree interessate dalla ricaduta sono quelle più prossime all’incendio in quanto la colonna di fumo si è innalzata a quote piuttosto elevate, grazie all’alta temperatura dei fumi e alla relativa calma di vento, fino a quote superiori a 300-400m permettendo così di superare i rilievi al confine con le Marche. Pertanto, oltre ai primi dintorni dell’azienda, la massima ricaduta risulta essere verso nord/est dell’impianto e fino a un raggio di pochi km. Si evidenzia inoltre che nelle giornate successive all’evento ci sono stati eventi piovosi in alcune ore anche intensi.

Gubbio/Gualdo Tadino

25/04/2025 09:03

Redazione